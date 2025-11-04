Suscribete a
Fútbol / Champions

El rastro de Xabi, una «leyenda» en Liverpool: casa en Albert Dock, vistas al Mar Irlandés, cenas en The Shankly Hotel y una Champions épica

Fue uno de los referentes del 'spanish Liverpool' de Rafa Benítez, campeón de la quinta Copa de Europa del club red en el año 2005

Vivía en una casa en el muelle del río Mersey, tiene recortes de prensa en pubs del Liverpool, hizo migas con Gerrad, le encantaba The Shankly Hotel y La Tasca, y quiso abrir un restaurante junto a Arteta

Xabi celebra junto a John Arne Riise su gol en 2005
Rubén Cañizares

Sobre el río Mersey, apenas a una milla de The Cavern y del centro histórico de Liverpool, emerge el muelle Albert Dock, el lugar con más vida social, cultural, gastronómica y turística de la ciudad de los Beatles. Edificado con esas fachadas de ladrillo rojizo ... y hierro que caracterizan la arquitectura del norte de Inglaterra, este lugar era uno de los favoritos de Xabi Alonso, futbolista red entre 2004 y 2009. Tanto que, a diferencia de la gran mayoría de jugadores, Alonso declinó vivir a las afueras y se estableció justo aquí durante esos cinco años en los que se convirtió en uno de los futbolistas más relevantes del 'Spanish Liverpool' de Rafa Benítez.

