Puñetazo de Valverde a Baena: «Dime ahora lo que has dicho de mi hijo en el campo»

El Real Madrid-Villarreal no acabó tras el pitido final de Alberola Rojas. Ya en los vestuarios, Valverde tenía cuentas pendientes que saldar. En el campo había tenido un pique con Baena, el jugador más amonestado de la liga, y con quién también se las tuvo en el duelo de Copa del pasado mes de enero. Entonces, Baena se mofó de él con unas palabras muy graves: «Llora ahora que tu hijo no va a nacer».

Según contaron fuentes del Real Madrid a este periódico, el futbolista amarillo le repitió algo parecido al uruguayo en el partido de anoche, lo que provocó la indignación de Federico: «Lo que tiene mérito es que no le hubiera dado la hostia en el campo», explican desde el club blanco.

Noticia Relacionada El Madrid hace de la Liga un laboratorio Rubén Cañizares Rotación masiva de Ancelotti ante un gran Villarreal, que se lleva los tres puntos del Bernabéu con un recital de Chukwueze

Acabado el partido, y ya en las entrañas del estadio, donde estaba aparcado el autobús del Villarreal, Valverde se fue a por Baena, que estaba con su móvil, y le espetó: «Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo», y justo a continuación le soltó un puñetazo en la cara. El incidente no fue a más.

El Villarreal, por su parte, explicó a este periódico que no tenía intención de tomar medidas contra Valverde. El club castellonense dejaba este asunto en manos de Baena, por si quería presentar o no denuncia, aunque la policía presente en el Bernabéu ya tomó nota de lo sucedido, y una cámara de seguridad de esa misma zona grabó la agresión.

Valverde es padre de un chico de dos años y ahora espera otro, en un complicado embarazo en el que incluso se llegó a temer con la pérdida del bebé, como detalló Mina Bonino en sus redes sociales a mediados de febrero. Por ese delicado lado fue por el que atacó Baena a Valverde y, de ahí, su reacción. Una versión de los hechos que choca con la del jugador del Villarreal, que niega que le dijera ese tipo de comentarios al uruguayo.

Partidazo de Chukwueze

Esta polémica pospartido ensombreció al gran jugador de la noche, Samu Chukwueze. El africano se convirtió en el segundo futbolista en la historia del Villarreal que lograba un doblete en el Bernabéu, tras el de Forlán en 2006. Brillante actuación del delantero nigeriano, que hizo lo que quiso con la defensa del Real Madrid, en especial con Nacho, un jugador que es casi imposible dejar retratado. Ayer lo logró Chukwueze, que en algunas ocasiones peca de precipitación y falta de poso, pero que ayer mandó todos sus traumas a dormir con una exhibición para la historia del equipo castellonense.

«Es un golazo de locos. Hay que aprender y practicar mucho en los entrenamientos. Era mi sueño marca un tanto así y ganar aquí. Ahora toca seguir trabajando y mejorar», dijo el africano a pie de campo. «Desde hace ya muchas semanas, Samu nos está dando muchas cosas. Es una amenaza permanente con mucha eficacia. Hunde al equipo rival y es extraordinario. Hoy se ha sacado dos goles de la manga, goles que no son nada fáciles. Está en un momento de inspiración y estoy convencido que va a seguir por este camino. Es la recompensa a su buen trabajo. Incluso se ha llevado el aplauso de algún aficionado del Madrid. Por jugadores así se paga una entrada, aunque sean caras», reflexionó Setién.

El técnico cántabro, que ya había ganado en el Santiago Bernabéu en dos ocasiones con el Betis y había logrado un empate con la UD Las Palmas, volvió a asaltar el feudo blanco con su innegociable estilo de juego. Toque, toque y más toque con cuchillos por ambas bandas. Con esa fórmula logró igualar en dos ocasiones una desventaja y acabó culminando la remontada: «Sabía que el partido iba a estar en tener el balón. Hemos conseguido lo que pretendíamos. Con muchas llegadas. Ganar en este escenario es importante. Nos permite estar en los puestos de Champions que todos ansiamos».

El Madrid quiso ganar con la ley del mínimo esfuerzo, y eso ante un equipo de la calidad del Villarreal es complicado: «Ha sido un partido complicado. Era inevitable rotar un poco porque el desgaste ante el Barcelona fue alto. No hemos logrado recuperar el balón porque ellos lo manejaban muy bien. Tuvimos el 3-1 para bajar el ritmo del partido, pero no lo hicimos y no defendimos bien. Nos costó estar motivados al 100%, pero si no estás al 100% debes estar mejor posicionado sobre el campo. La falta de equilibrio ha sido la llave», analizó Ancelotti.

Carlo no puso peros a la derrota y ya empezó a calentar el partido del miércoles: «Es evidente que hemos bajado el nivel respecto a la liga del pasado año, pero no vamos a bajar los brazos en lo diez partidos que restan. El miércoles será otra historia. La temperatura de la caldera ha bajado un poco, pero ante el Chelsea estaremos a tope».