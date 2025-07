PSG - Real Madrid, en directo: resultado, ganador y goles del partido de semifinales del Mundial de Clubes hoy

Sigue en directo el partido entre el PSG y el Real Madrid, conoce el resultado, los goles y la última hora de las semifinales del Mundial de Clubes.

Aunque no atraviesan su mejor momento, entre ambos suman 59 goles oficiales en lo que va del año.

El Real Madrid sigue siendo el equipo que más publico aglutina en los partidos del Mundial de Clubes y en las semifinales se cuelga el cartel de no hay billetes en el MetLife Stadium.

El ariete español se queda 'solo' en la lucha por el pichichi. Lleva 4 goles y el resto de jugadores que llevan esa cifra ya no jugarán más.

«Llegamos con muchas ganas, con mucha ambición de hacer un gran partido y poder ganar. No sabemos quién jugará. Son un gran equipo, tienen grandes jugadores y conocemos su calidad».

El Real Madrid esta noche se las tendrá que ver con un muro, Donnarumma. El portero italiano todavía no ha recibido ningún gol en la competición.