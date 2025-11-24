Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

El polémico empate del Real Madrid: «Debió anularse porque el golpe es evidente»

El segundo tanto de los blancos llegó tras un choque entre Vinicius e Iñaki Peña que dejó sangrando al guardameta y que tuvo que haberse sancionado, según el árbitro de ABC

El Elche desnuda al Madrid de Xabi que rescata un punto en el 87

El polémico empate del Real Madrid: «Debió anularse porque el golpe es evidente»
J. A. P.

J. A. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El empate del Real Madrid llegó con polémico. Tres minutos después de que Álvaro Rodríguez pusiera por delante al Elche por segunda vez en el partido (minuto 84), Bellingham devolvió la igualdad después de una acción embarullada en el área del equipo local en ... el que hubo choque entre Vinicius e Iñaki Peña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app