El polémico empate del Real Madrid: «Debió anularse porque el golpe es evidente»

El empate del Real Madrid llegó con polémico. Tres minutos después de que Álvaro Rodríguez pusiera por delante al Elche por segunda vez en el partido (minuto 84), Bellingham devolvió la igualdad después de una acción embarullada en el área del equipo local en ... el que hubo choque entre Vinicius e Iñaki Peña.

La jugada acabó con un centro de Mbappé, antes de que el balón saliera por la línea de fondo, que acabó rematando Bellingham para el 2-2.

Según Martínez Montoro, árbitro de ABC, «el golpe de Vinicius en la cara de Iñaki Peña impide que el guardameta pueda incorporarse para intentar evitar el gol. No se sancionó, pero el tanto debió anularse porque el golpe es evidente, al tener el portero sangre en la nariz».

Tras el partido, Iñaki Peña se refirió a la jugada en las cámaras de Movistar +: «Con la inercia me pega en la nariz con la rodilla y nada... Un lance del juego. Una pena que ese rechace cae en la línea y lo meten dentro. Pero nada, es un golpe».

Sin embargo, Eder Sarabia, entrenador del Elche, corrigió a su jugador, y consideró que era una «falta clarísima» de Vinicius: «Iñaki Peña no ha visto la jugada, cuando la vea se dará cuenta de que es falta clarísima. Le deja la nariz así porque le pega en la cara. Estoy muy cabreado con el arbitraje porque ha condicionado el resultado final».

Y efectivamente, en sala de prensa, el cancerbero cambió su opinión. "Es un lance del fútbol, pero no me deja llegar a la segunda. Para mí es falta".