Plantón histórico del Madrid, duro comunicado y una final en el aire: «Ya sabemos que los árbitros nos odian, pero para qué lo escenifican»

Son las 13.45 horas en la sala de prensa del estadio de La Cartuja. Tras veinticinco minutos de comparecencia y casi una veintena de preguntas, el jefe de prensa de la Federación, Ladis García, da por concluida la comparecencia ante los medios de Ricardo de Burgos Bengoetxea y de Pablo González Fuertes, árbitros de campo y de VAR de la final de Copa. En ese mismo instante, Joel del Río, periodista del diario 'Marca', levanta la mano para hacer una última pregunta y Ladis, amablemente, se la concede. Lo que no sabía nadie era lo que iba a suponer esa cuestión de última hora

«¿Cree que esos vídeos de Real Madrid TV pueden quitar a los niños las ganas de ser árbitros?», pregunta el periodista a ambos colegiados. Es 'Richi', que es cómo se le conoce en la intimidad a De Burgos Bengoetxea, quien toma la palabra. Lo hace para desvelar que, en el colegio, a su hijo le dicen que tiene un padre ladrón. En ese justo momento, se echa a llorar: «Hay que acabar con eso, y yo por mi parte voy a hacer todo lo posible para que mi hijo sepa que eso no es verdad, que su padre es muy honrado en su trabajo. Quiero que mi hijo esté orgulloso de su padre».

Ahí sí que termina la comparecencia, con González Fuertes abrazando cariñosamente a su colega de profesión. Los dos encargados de impartir justicia fundidos en uno solo, en una imagen que rápidamente se hace viral en las redes sociales y culmina lo que a ojos del Madrid es una rueda de prensa esperpéntica a solo 24 horas de la disputa de la final. La indignación en el club blanco es tal que poco después filtran a varios medios, incluido ABC, que no esperan otra decisión de la Federación que no sea cambiar a los colegiados de la final: «Están incapacitados», asegura el Real Madrid.

La Federación ni se inmuta ante el enfado blanco y filtra que no piensa relevar a De Burgos Bengoetxea, ni tampoco a González Fuertes, al que el Madrid señala gravemente por las amenazas que vierte en su comparecencia cuando se le pregunta por los vídeos de RMTV: «En los próximos días habrá noticias al respecto. Este CTA va a hacer historia», dice el asturiano, colegiado no internacional que este verano cuelga el silbato y, como premio, ha recibido el VAR de la final. Soto Grado, como ya adelantó este periódico, no ha tenido la misma suerte.

El Madrid considera que hay un claro conflicto de intereses con los dos responsables arbitrales de la final y entienden que lo suceda esta noche en La Cartuja, si el partido termina jugándose, no sería una actuación imparcial. Por eso, ante la negativa de la Federación de mover ficha, el club blanco subió su pulso justo antes de que Ancelotti y Modric se tuvieran que sentar en las mismas sillas en que horas antes lo habían hecho De Burgos y González Fuertes. El entrenador y el capitán del Real Madrid, que apuntaba a titular este sábado en La Cartuja, tenían previsto hablar ante los medios a las 19.15 horas, cuarenta y cinco minutos antes de que el equipo tuviera que entrenarse en el propio estadio, pero ninguna de las dos situaciones tuvo lugar. Ni rueda de prensa ni sesión preparatoria. Tampoco presencia de nadie del Madrid en la cena oficial de la Federación con ambos finalistas, realizada en el Real Alcázar.

El Madrid había decidido realizar un plantón histórico, nunca visto antes en una final de Copa, y lo explicó oficialmente a las 20.00 horas, en un comunicado publicado en sus medios oficiales: «El Real Madrid CF considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la Final de la Copa de S. M. el Rey que ha de celebrarse mañana. Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid».

En ese mismo comunicado, el club blanco hablaba de tono amenazante de ambos colegiados que rompe los principios de equidad, objetividad e imparcialidad y pedía a los responsables de la RFEF y del CTA las medidas oportunas ante lo que ellos consideran inadmisible. «¿En qué cabeza cabe esa rueda de prensa? ¿Pensaba el CTA que le iban a preguntar por el tamaño de los banderines de córner? Si ya sabemos que nos odian, pero para qué lo escenifican. No les invites a que lo confiesen ante la prensa el día antes de la final», explicaban fuentes del club blanco a este periódico.

Con la tensión por las nubes, la pregunta al club blanco era obligada. ¿Se va a presentar el Madrid al partido si no cambian los árbitros? La respuesta, al menos al cierre de esta edición, no era un sí rotundo. Habrá final, pero nada se puede descartar. Quizás el histórico plantón del Madrid no ha dicho aún su última palabra.