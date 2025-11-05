Planteamiento defensivo, jugadores fuera de posición y cambios tardíos: Xabi, más Ancelotti que Carlo

Señaló el rumano Kovács el final del partido, y Xabi fue a darle la mano a Arne Slot. Después, se dirigió hacia sus jugadores y les saludó con aroma a consuelo, incluido Vinicius. Dijo Alonso que la derrota en Anfield fue totalmente distinta a ... la del Metropolitano, en una lectura extraña del tolosarra. Lo único en lo que no se pareció la manita del derbi al K.O. ante el Liverpool es que Courtois se puso la capa de superhéroe, y los jugadores y Alonso fueron a dónde estaba su afición para agradecerle su apoyo, algo que no sucedió en el 5-2 contra el Atlético.

«Ha sido un encuentro igualado», comentó Alonso en las televisiones con derechos y, también, en la sala de prensa de Anfield. Una reflexión que tiraba por el suelo la elevada exigencia del club que más Copas de Europa tiene. El 1-0 sirvió de escudo a Xabi para disfrazar la derrota en un asunto de detalles, topicazo del fútbol que nada tiene que ver con la modernidad y la nueva que viene a representar Alonso.

«Es un resultado que se ha decidido por detalles. Hay formas de perder y esta es muy distinta a la del Metropolitano. La imagen ha sido buena, pero hay que mejorar cosas para este tipo de partidos. El de hoy era seguramente el más complicado que teníamos en esta fase liga de la Champions», analizó el tolosarra, en una lectura de mundo irreal. El Liverpool pasó por encima del Madrid. Seguramente, no tanto como hace doce meses, dónde le ganó 2-0, pero tanto el resultado de hace un año como el de este, fue lo mejor que se llevó el Madrid de Anfield.

Lo grave es que, por este tipo de actuaciones, a Ancelotti se le invitó a salir tras cuatro años en el club. Sin presión en campo contrario, bloque bajo, sin apenas presencia ofensiva, achicando agua cómo se podía, jugadores fuera de posición, cambios desacertados y tardíos, y la sensación de que el Madrid no está para competir contra los grandes de Europa. Ese era el diagnóstico del Madrid de Ancelotti, y no se aleja mucho del de Xabi cuando delante tiene uno de esos equipos que le puede mirar de tú a tú.

Meneo del PSG en el Mundial de Clubes, del Atlético en Liga y del Liverpool en Champions. En solo cinco meses, Xabi ha sido más Ancelotti que Carlo en los partidos de la verdad. Ganó el clásico, sí, pero lo hizo en su estadio, ante un Barça cogido con alfileres ante el que acabó pidiendo la hora. Fue el único encuentro grande en el que fue valiente y representó más tiempo lo que Xabi dice que quiere, pero hay dudas razonables de si realmente podrá imponerlo como vademécum en un vestuario con vicios que chocan de bruces contra los deseos de Alonso.

«Todo el mundo sabe que en el Real Madrid a veces se trata más de gestionar a los jugadores que solo tácticas», señaló Bale, comentarista CBS Sports, tras la derrota del Madrid en Anfield. Un partido en el que Alonso jugó con una banda derecha al completo con futbolistas fuera de sitio. Valverde de lateral y Camavinga de extremo. Además, le concedió la pelota al Liverpool, esperando su momento en campo propio, muy lejos de aquella presión alta que trajo bajo el brazo Xabi. Los cambios también llegaron cuando el partido estaba perdido, en un movimiento más de improvisación que de reacción. Estaba colocando Szoboszlai el balón de la falta del 1-0, ya pasado un cuarto de hora de la segunda mitad, y Xabi acababa de mandar a calentar a Rodrygo y Trent.

Sustituciones tardías y poco convincentes, señal de que lo que tenía a su espalda no le convencía demasiado. Mal presagio si a principios de noviembre miras a tu banquillo y no encuentras un jugador que te convenza para cambiar la inercia de un partido que solo estaba vivo gracias a tu portero. Courtois es el mejor del Madrid esta temporada, junto a Mbappé. Tan bueno esto segundo como malo lo primero. Con un ‘1’ y un ‘9’ puedes ganar muchos encuentros, pero en el fútbol de hoy parece complicado que baste para acabar levantando trofeos. A Xabi se le trajo para hacer un equipo valiente, atrevido, dominador, jerárquico y pasional. Para hacer de Ancelotti con 25 años menos y acento español, no era necesario un relevo en el banquillo.

Ahora le viene un calendario relativamente amable. Rayo, Girona y Elche en Liga, todos como forastero, y viaje a Atenas para medirse al Olympiakos de Mendilibar, en la que será la quinta jornada de Champions. Lo normal es que el Madrid gane todos estos encuentros, pero eso ya lo hacía Ancelotti. A Xabi se le fichó para que PSG, Atlético o Liverpool no le pasen por encima sino para competirles y ganarles. Y, a ser posible, jugando mejor al fútbol.

Todo lo ocurrido con Vinicius desde el clásico, por mucho que plantilla y entrenador le hayan querido quitar importancia y hayan dado por bueno el perdón, ha dejado una sensación de poderío en el vestuario y de debilidad en el staff, que es justo lo que sucedía con Carletto. Vamos, lo que dijo anoche Bale, que sabe perfectamente de lo que habla. Como también Valverde, uno de los capitanes, que se salió del discurso oficial y mandó un mensaje a navegantes desde las entrañas de Anfield: «Hay que aceptar lo que dice el jefe, que es el entrenador, y obedecerle. No hay que poner mala cara ni decir palabras. Si no se tira para el mismo lado, va a ser difícil».