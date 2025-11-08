Piden suspender la Asamblea del Real Madrid por irregularidades en el censo

La Asamblea General del Real Madrid, prevista para el próximo 23 de noviembre, corre el riesgo de no poder celebrarse de prosperar la solicitud de medidas urgentes para suspenderla realizada por un socio del club blanco ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En el escrito, ... al que ha tenido acceso ABC, se pide la suspensión inmediata de la Asamblea mientras no se resuelvan los tres recursos que tiene interpuestos ese mismo socio contra la composición del censo electoral, que según expone, tendría entre 6.000 y 20.000 socios que no cumplirían los requisitos para serlo. A partir de ahí, el denunciante cuestiona también la elección de socios compromisarios bajo dicho censo e incluso la legitimidad de la actual Junta Directiva.

«Permitir la celebración de la asamblea, con la participación de estos órganos cuya legalidad está sub iudice, consolidaría situaciones potencialmente nulas, causando perjuicios de difícil o imposible reparación y vaciando de contenido la tutela judicial que pudiera otorgarse en el futuro», asegura en su solicitud. La Justicia archivó en primera instancia las denuncias de este socio, pero el proceso siguió adelante tras recurrir ante la Audiencia Provincial. Ahora, lo que se pide es que se suspenda la Asamblea hasta que se resuelva sobre esa apelación o, en su defecto, que se dejen sin efecto de forma temporal todos los acuerdos que se adopten en ella hasta que haya una sentencia definitiva. El Real Madrid convocó a sus socios el pasado 5 de noviembre para su asamblea General Ordinaria, en la que se han de aprobar las cuentas de la temporada 2024-2025, así como el presupuesto del próximo curso.

