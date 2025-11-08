Suscribete a
Piden suspender la Asamblea del Real Madrid por irregularidades en el censo

Un socio solicita medidas urgentes al tener denunciada la inclusión de socios, entre 6.000 y 20.000 que no cumplirían los requisitos para serlo

Las grietas del megaproyecto del Santiago Bernabéu

Imagen de Florentino Pérez durante la Asamblea General del Real Madrid de 2024
Imagen de Florentino Pérez durante la Asamblea General del Real Madrid de 2024 EFE
Javier Asprón

Javier Asprón

La Asamblea General del Real Madrid, prevista para el próximo 23 de noviembre, corre el riesgo de no poder celebrarse de prosperar la solicitud de medidas urgentes para suspenderla realizada por un socio del club blanco ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En el escrito, ... al que ha tenido acceso ABC, se pide la suspensión inmediata de la Asamblea mientras no se resuelvan los tres recursos que tiene interpuestos ese mismo socio contra la composición del censo electoral, que según expone, tendría entre 6.000 y 20.000 socios que no cumplirían los requisitos para serlo. A partir de ahí, el denunciante cuestiona también la elección de socios compromisarios bajo dicho censo e incluso la legitimidad de la actual Junta Directiva.

