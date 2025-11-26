Dónde ver online y en televisión al Real Madrid en Champions League hoy y a qué hora es el partido contra el Olympiacos

El Real Madrid afronta este miércoles, 26 de noviembre, su partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions, un encuentro que le enfrenta en Atenas al Olympiacos, un rival entrenado por el técnico español José Luis Mendilibar.

El ... conjunto de Xabi Alonso llega a la cita europea con la necesidad de ganar después de que una racha de tres partidos sin conocer la victoria haya provocado cierta 'alarma' entre su afición. Una racha que precisamente comenzó en Europa con la derrota ante el Liverpool (1-0), a la que han seguido dos empates en la Liga ante rivales en teoría asequibles: Rayo (0-0) y Elche (2-2).

A pesar de esa derrota ante los ingleses, el Real Madrid acabó la cuarta jornada de la fase liga de la Champions entre los ocho primeros clasificados, ocupando la séptima plaza de la tabla con 9 puntos.

El Olympiacos de Mendilibar es el líder de la Superliga griega con dos puntos de ventaja sobre el PAOK, aunque su trayectoria en Europa no está siendo la que le gustaría a su apasionada afición, que hoy empujará a sus jugadores frente a los blancos. Los helenos no conocen la victoria en sus cuatro encuentros continentales, en los que arañaron dos empates ante Pafos (0-0) y PSV (1-1) y cayeron derrotanos frente al Arsenal (2-0) y el Barcelona (6-1). Los atenienses acabaron la última jornada en el puesto 31 de la clasificación y sus opciones de quedar entre los 24 primeros para disputar las eliminatorias pasan por sumar esta noche la victoria.

No parece fácil que el Olympiacos pueda sorprender al Real Madrid a pesar de las dudas generadas por el equipo de Xabi Alonso en los últimos tres encuentros. Los blancos quieren zanjar el debate con un triunfo en Atenas.

Michael Oliver será el encargado de arbitrar este partido. El inglés dirigirá en el Georgios Karaiskakis por cuarta vez un partido del Real Madrid en competición europea. Ya pitó el 1-3 en la vuelta de cuartos de final de la Champions entre Real Madrid y Juventus; el Real Madrid-Eintracht (2-0) de la Supercopa de Europa 2022; y el Braga-Real Madrid (1-2) de la fase de grupos de la edición 2023-24.

A qué hora es el partido entre Olympiacos - Real Madrid de Champions League hoy

Olympiacos y Real Madrid disputan su partido correspondiente a la cuarta jornada de Champions League hoy miércoles 26 noviembre a las 21:00 horas en el estadio Georgios Karaiskakis.

Dónde ver el Olympiacos - Real Madrid en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones (dial 60). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.