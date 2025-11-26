Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Olympiacos - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Champions League hoy

Champions League

Conoce a qué hora juega hoy el Real Madrid contra el Olympiacos y dónde ver el partido de la Champions League online y en televisión

Movistar Plus+ en Black Friday: disfruta de todo el fútbol, ¡el primer mes por solo 1€ en lugar de 9,99€!

Olympiacos - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Champions League hoy
Olympiacos - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Champions League hoy EFE
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Madrid afronta este miércoles, 26 de noviembre, su partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions, un encuentro que le enfrenta en Atenas al Olympiacos, un rival entrenado por el técnico español José Luis Mendilibar.

El ... conjunto de Xabi Alonso llega a la cita europea con la necesidad de ganar después de que una racha de tres partidos sin conocer la victoria haya provocado cierta 'alarma' entre su afición. Una racha que precisamente comenzó en Europa con la derrota ante el Liverpool (1-0), a la que han seguido dos empates en la Liga ante rivales en teoría asequibles: Rayo (0-0) y Elche (2-2).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app