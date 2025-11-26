Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Disparan a dos militares en las inmediaciones de la Casa Blanca
Olympiacos
Olympiacos
  • Francisco Leonel Lima Silva Machado (7')
1
3
1ª parte
Real Madrid
Real Madrid
  • Kylian Mbappé (21'),
  • Kylian Mbappé (23'),
  • Kylian Mbappé (28')

Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 5 Miércoles 26/11 21:00h. Árbitro Michael Oliver. Estadio Georgios Karaiskakis Stadium. Canal Movistar Liga de Campeones

Directo Fútbol

Olympiacos - Real Madrid, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

liga de campeones

Sigue en directo cómo va el Olympiacos - Real Madrid, partido de la Champions League hoy, 26 de noviembre

Resultados y clasificación en vivo

Olympiacos - Real Madrid, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

Javier Alberca

21:31

Minuto 30. Olympiacos 1-3 Real Madrid. Es gol legal

Michael Oliver se quedó escuchando al VAR, pero ha tardado poco en validar oficialmente el gol.

21:31

Minuto 28. Olympiacos 1-3 Real Madrid. ¡GOLAAAAZOOOOOOO DE MBAAAAAPPÉ!

Pasé picadito descomunal de Camavinga que dejó a Mbappé solo para que la controlase. En los mano a mano, insisto de nuevo, Mbappé NO FALLA. Espectacular la pólvora que tiene el francés.

21:29

Cambio en el Olympiacos: Entra en el campo Taremi

Se marcha al banquillo Chiquinho, por lesión.

21:28

Ha visto la amarilla Camavinga

Fue amonestado por una falta previa al gol del empate del francés.

21:27

Minuto 26. Olympiacos 1-2 Real Madrid. No puede seguir Chiquinho

Se está desesperando. Ha debido notar algo muscular. Michael Oliver pide las asistencias.

21:27

Minuto 23. Olympiacos 1-2 Real Madrid. ¡GOOOOLAAAAZOOOOO DE MBAAAPPÉ!

Jugada combinativa sensacional del Real Madrid. Estiró Vinícius al equipo desde la banda izquierda. Después, el juego desembocó en banda derecha con un pase de Valverde a Trent Alexander-Arnold, que vio inmediatamente a Güler en la banda derecha. El turco no dudó en centrar al segundo palo para que Mbappé, de un testarazo de '9' puro, pusiese el segundo para los blancos. Doblete del francés que, insisto, no falla.

21:24

Minuto 21. Olympiacos 1-1 Real Madrid. ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MBAAAPPÉ!

Pase descomunal de exterior de Vinícius que dejó totalmente solo al francés para que corriese, controlase y pusiese un disparo que ha terminado en gol. No perdona Mbappé.

21:20

Minuto 19. Olympiacos 1-0 Real Madrid. ¡QUERÍA EL SEGUNDO CHIQUINHO!

Salida de balón terrorífica del Real Madrid que hace que el portugués la cace en la medialuna del área para poner otro disparo seco que, esta vez, atajó Courtois con una gran estirada.

21:19

Minuto 18. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Falta de Arda Güler

Lo hizo al joven griego Mouzakitis, que con tan solo 18 años es el líder de la medular del Olympiacos.

21:18

Minuto 17. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Intentó sorprender Trent Alexander-Arnold desde el córner

Tzolakis estuvo atento para atajar el balón y evitar el gol olímpico del inglés.

21:17

Minuto 16. Olympiacos 1-0 Real Madrid. No puede ser que sea Vinícius el único que juegue hoy

Está jugando un partido distinto al resto de su equipo.

21:17

Minuto 15. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Sigue sin saber que hacer el Real Madrid

El único que encara es Vinícius.

21:15

Minuto 13. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Vinícius fuerza el córner

No está metido en el partido Mbappé. Tardó mucho en decidir el francés para ceder la pelota al brasileño, que estaba con dos rivales encima.

21:13

Minuto 10. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Se la queda Tzolakis

Le iba a caer a Vinícius en el área, pero el balón botó demasiado y permitió que el guardameta griego se hiciese con el.

21:11

Minuto 10. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Animan Ceballos y Brahim desde el banquillo

Saben que es un momento difícil para su equipo. Gran gesto de ambos futbolistas.

21:11

Minuto 8. Olympiacos 1-0 Real Madrid. ¡GOLAAAAZOOOO DE CHIQUINHOOOOO!

Podence, El Kaabi y el portugués la movieron de manera sensacional cerca de la medialuna. Le pegó muy seco Chiquinho y resultó imposible de despejar para Courtois. Qué golazo...

21:08

Minuto 6. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Midió mal Valverde

Le pitaron falta por un choque con Gelson Martins sobre la zona de tres cuartos.

21:06

Minuto 4. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Intento de Chiquinho que se va fuera

Disparo del mediapunta portugués desde fuera del área, buscando sorprender, pero se le marchó muy desviado.

21:05

Minuto 3. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Fuera de juego de Mbappé

Buena apertura de Trent Alexander-Arnold al francés de banda a banda. Sin embargo, estaba en posición antirreglamentaria.

21:04

Minuto 2. Olympiacos 0-0 Real Madrid. ¡PARADÓN DE TZOLAKIS!

Carrera a toda velocidad por el centro de Vinícius. Se hizo un hueco en la frontal para buscar un disparo que palmeó el guardameta griego para mandarla por encima del larguero.

21:02

Minuto 1. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Primer pelotazo de Tzolakis

Desplazamiento muy largo del guardameta del conjunto griego que llegó directamente a los dominios de Courtois.

21:01

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:01

¡TODO LISTO!

Se posicionan ya los jugadores para arrancar el encuentro.

20:59

¡QUÉ AMBIENTAZO!

Espectacular el mosaico que ha formado todo el estadio. No paran de cantar. Qué barbaridad...

20:58

SAAALTAN LOS PROTAGONISTAAAASSS

Suena el himno de la Champions League.

20:58

Equipo arbitral:

Principal: Michael Oliver.

VAR: Andrew Dallas.

20:57

Ya están los jugadores en el túnel de vestuarios

Todo listo.

20:53

Vuelve Vinícius al once inicial

El brasileño regresa a la titularidad para afrontar su partido número 73 en la Champions League.

20:48

Ambos equipos últiman sus calentamientos

En breves se irán al túnel de vestuarios.

20:47

Valverde regresa a la medular

El uruguayo jugará en su posición más natural. A ver si recupera sensaciones.

20:46

Así saltaron a calentar los jugadores del Real Madrid

20:45

Xabi Alonso sobre las 0 victorias del Real Madrid en Grecia: «Me motiva el partido...»

«... no la historia».

20:44

Xabi Alonso sobre Mendy: «Lleva un mes entrenando con el equipo, le necesitamos»

«Es competitivo, un gran defensa y le tenemos que meter en la dinámica».

20:44

Xabi Alonso sobre Bellingham: «Tiene una molestia en el sóleo y para jugar de inicio no está»

«A ver cómo va el partido por si se necesita que juegue un poquito. Hemos preferido ser cautos».

20:43

Xabi Alonso: «Hay motivación siempre, es la Champions»

«La mejor competición. Queremos sumar tres puntos más».

20:42

La llegada del Real Madrid al Georgios Karaiskakis Stadium

20:42

Así luce el vestuario del Real Madrid

20:41

El escenario de hoy

20:41

Jude Bellingham no será titular

Se cae del once inicial por una sobrecarga en el soleo.

20:40

Xabi Alonso: «La relación con Vini es muy buena»

«Vini es considerado un jugador clave y hay confianza mutua entre nosotros. Hablamos antes de los partidos, él sabe lo que pienso, yo sé lo que él piensa… es la mejor manera de tomar decisiones juntos».

20:39

Asencio: «Preparados para dar la vuelta a esta situación»

«Estamos pasando un bache. ¿Dudas en Xabi Alonso? Ruido externo, dentro del vestuario tenemos las cosas muy claras».

20:38

El '7' es más que un número

En 1981, una avalancha humana dejó 21 víctimas y marcó la historia de Olympiacos. Desde entonces, la puerta 7 del estadio es un símbolo y la ciudad está repleta de pintadas con el número.

20:38

Los suplentes de hoy:

Olympiacos: Botis, Biancone, Pnevmonidis, Kalogeropoulos, Costinha, Hezze, Scipione, Onyemaechi, Nascimento, Strefezza, Yaremchuk y Taremi.

Real Madrid: Fran González, Javi Navarro, Fran García, Ceballos, Bellingham, Brahim, Gonzalo, Endrick y Rodrygo.

20:37

Esta es la alineación del Olympiacos

Mendilibar apuesta por Dani García y Mouzakitis en la medular.

20:36

Esta es la alineación del Real Madrid

Vuelven figuras importantes como Vinícius, Valverde, Tchouameni o incluso Camavinga. También reaparece Mendy al carril izquierdo. Bajo palos, un Lunin que tuvo que entrar por la baja de Courtois. No parte de inicio Bellingham, que llega tocado.

20:35

Bienvenidos al Olympiacos - Real Madrid

Hoy los de Xabi Alonso buscarán poner fin a una mala racha que ya preocupa en las oficinas de Chamartín.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app