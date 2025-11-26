Olympiacos - Real Madrid, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

21:31 Minuto 30. Olympiacos 1-3 Real Madrid. Es gol legal Michael Oliver se quedó escuchando al VAR, pero ha tardado poco en validar oficialmente el gol.

21:31 Minuto 28. Olympiacos 1-3 Real Madrid. ¡GOLAAAAZOOOOOOO DE MBAAAAAPPÉ! Pasé picadito descomunal de Camavinga que dejó a Mbappé solo para que la controlase. En los mano a mano, insisto de nuevo, Mbappé NO FALLA. Espectacular la pólvora que tiene el francés.

21:29 Cambio en el Olympiacos: Entra en el campo Taremi Se marcha al banquillo Chiquinho, por lesión.

21:28 Ha visto la amarilla Camavinga Fue amonestado por una falta previa al gol del empate del francés.

21:27 Minuto 26. Olympiacos 1-2 Real Madrid. No puede seguir Chiquinho Se está desesperando. Ha debido notar algo muscular. Michael Oliver pide las asistencias.

21:27 Minuto 23. Olympiacos 1-2 Real Madrid. ¡GOOOOLAAAAZOOOOO DE MBAAAPPÉ! Jugada combinativa sensacional del Real Madrid. Estiró Vinícius al equipo desde la banda izquierda. Después, el juego desembocó en banda derecha con un pase de Valverde a Trent Alexander-Arnold, que vio inmediatamente a Güler en la banda derecha. El turco no dudó en centrar al segundo palo para que Mbappé, de un testarazo de '9' puro, pusiese el segundo para los blancos. Doblete del francés que, insisto, no falla.

21:24 Minuto 21. Olympiacos 1-1 Real Madrid. ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MBAAAPPÉ! Pase descomunal de exterior de Vinícius que dejó totalmente solo al francés para que corriese, controlase y pusiese un disparo que ha terminado en gol. No perdona Mbappé.

21:20 Minuto 19. Olympiacos 1-0 Real Madrid. ¡QUERÍA EL SEGUNDO CHIQUINHO! Salida de balón terrorífica del Real Madrid que hace que el portugués la cace en la medialuna del área para poner otro disparo seco que, esta vez, atajó Courtois con una gran estirada.

21:19 Minuto 18. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Falta de Arda Güler Lo hizo al joven griego Mouzakitis, que con tan solo 18 años es el líder de la medular del Olympiacos.

21:18 Minuto 17. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Intentó sorprender Trent Alexander-Arnold desde el córner Tzolakis estuvo atento para atajar el balón y evitar el gol olímpico del inglés.

21:17 Minuto 16. Olympiacos 1-0 Real Madrid. No puede ser que sea Vinícius el único que juegue hoy Está jugando un partido distinto al resto de su equipo.

21:17 Minuto 15. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Sigue sin saber que hacer el Real Madrid El único que encara es Vinícius.

21:15 Minuto 13. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Vinícius fuerza el córner No está metido en el partido Mbappé. Tardó mucho en decidir el francés para ceder la pelota al brasileño, que estaba con dos rivales encima.

21:13 Minuto 10. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Se la queda Tzolakis Le iba a caer a Vinícius en el área, pero el balón botó demasiado y permitió que el guardameta griego se hiciese con el.

21:11 Minuto 10. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Animan Ceballos y Brahim desde el banquillo Saben que es un momento difícil para su equipo. Gran gesto de ambos futbolistas.

21:11 Minuto 8. Olympiacos 1-0 Real Madrid. ¡GOLAAAAZOOOO DE CHIQUINHOOOOO! Podence, El Kaabi y el portugués la movieron de manera sensacional cerca de la medialuna. Le pegó muy seco Chiquinho y resultó imposible de despejar para Courtois. Qué golazo...

21:08 Minuto 6. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Midió mal Valverde Le pitaron falta por un choque con Gelson Martins sobre la zona de tres cuartos.

21:06 Minuto 4. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Intento de Chiquinho que se va fuera Disparo del mediapunta portugués desde fuera del área, buscando sorprender, pero se le marchó muy desviado.

21:05 Minuto 3. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Fuera de juego de Mbappé Buena apertura de Trent Alexander-Arnold al francés de banda a banda. Sin embargo, estaba en posición antirreglamentaria.

21:04 Minuto 2. Olympiacos 0-0 Real Madrid. ¡PARADÓN DE TZOLAKIS! Carrera a toda velocidad por el centro de Vinícius. Se hizo un hueco en la frontal para buscar un disparo que palmeó el guardameta griego para mandarla por encima del larguero.

21:02 Minuto 1. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Primer pelotazo de Tzolakis Desplazamiento muy largo del guardameta del conjunto griego que llegó directamente a los dominios de Courtois.

21:01 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:01 ¡TODO LISTO! Se posicionan ya los jugadores para arrancar el encuentro.

20:59 ¡QUÉ AMBIENTAZO! Espectacular el mosaico que ha formado todo el estadio. No paran de cantar. Qué barbaridad...

20:58 SAAALTAN LOS PROTAGONISTAAAASSS Suena el himno de la Champions League.

20:58 Equipo arbitral: Principal: Michael Oliver. VAR: Andrew Dallas.

20:57 Ya están los jugadores en el túnel de vestuarios Todo listo.

20:53 Vuelve Vinícius al once inicial El brasileño regresa a la titularidad para afrontar su partido número 73 en la Champions League.

20:48 Ambos equipos últiman sus calentamientos En breves se irán al túnel de vestuarios.

20:47 Valverde regresa a la medular El uruguayo jugará en su posición más natural. A ver si recupera sensaciones.

20:46 Así saltaron a calentar los jugadores del Real Madrid

20:45 Xabi Alonso sobre las 0 victorias del Real Madrid en Grecia: «Me motiva el partido...» «... no la historia».

20:44 Xabi Alonso sobre Mendy: «Lleva un mes entrenando con el equipo, le necesitamos» «Es competitivo, un gran defensa y le tenemos que meter en la dinámica».

20:44 Xabi Alonso sobre Bellingham: «Tiene una molestia en el sóleo y para jugar de inicio no está» «A ver cómo va el partido por si se necesita que juegue un poquito. Hemos preferido ser cautos».

20:43 Xabi Alonso: «Hay motivación siempre, es la Champions» «La mejor competición. Queremos sumar tres puntos más».

20:42 La llegada del Real Madrid al Georgios Karaiskakis Stadium

20:42 Así luce el vestuario del Real Madrid

20:41 El escenario de hoy

20:41 Jude Bellingham no será titular Se cae del once inicial por una sobrecarga en el soleo.

20:40 Xabi Alonso: «La relación con Vini es muy buena» «Vini es considerado un jugador clave y hay confianza mutua entre nosotros. Hablamos antes de los partidos, él sabe lo que pienso, yo sé lo que él piensa… es la mejor manera de tomar decisiones juntos».

20:39 Asencio: «Preparados para dar la vuelta a esta situación» «Estamos pasando un bache. ¿Dudas en Xabi Alonso? Ruido externo, dentro del vestuario tenemos las cosas muy claras».

20:38 El '7' es más que un número En 1981, una avalancha humana dejó 21 víctimas y marcó la historia de Olympiacos. Desde entonces, la puerta 7 del estadio es un símbolo y la ciudad está repleta de pintadas con el número.

20:38 Los suplentes de hoy: Olympiacos: Botis, Biancone, Pnevmonidis, Kalogeropoulos, Costinha, Hezze, Scipione, Onyemaechi, Nascimento, Strefezza, Yaremchuk y Taremi. Real Madrid: Fran González, Javi Navarro, Fran García, Ceballos, Bellingham, Brahim, Gonzalo, Endrick y Rodrygo.

20:37 Esta es la alineación del Olympiacos Mendilibar apuesta por Dani García y Mouzakitis en la medular.

20:36 Esta es la alineación del Real Madrid Vuelven figuras importantes como Vinícius, Valverde, Tchouameni o incluso Camavinga. También reaparece Mendy al carril izquierdo. Bajo palos, un Lunin que tuvo que entrar por la baja de Courtois. No parte de inicio Bellingham, que llega tocado.