Directo Fútbol
Olympiacos - Real Madrid, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy
liga de campeones
Sigue en directo cómo va el Olympiacos - Real Madrid, partido de la Champions League hoy, 26 de noviembre
Resultados y clasificación en vivo
Javier Alberca
Minuto 30. Olympiacos 1-3 Real Madrid. Es gol legal
Michael Oliver se quedó escuchando al VAR, pero ha tardado poco en validar oficialmente el gol.
Minuto 28. Olympiacos 1-3 Real Madrid. ¡GOLAAAAZOOOOOOO DE MBAAAAAPPÉ!
Pasé picadito descomunal de Camavinga que dejó a Mbappé solo para que la controlase. En los mano a mano, insisto de nuevo, Mbappé NO FALLA. Espectacular la pólvora que tiene el francés.
Ha visto la amarilla Camavinga
Fue amonestado por una falta previa al gol del empate del francés.
Minuto 26. Olympiacos 1-2 Real Madrid. No puede seguir Chiquinho
Se está desesperando. Ha debido notar algo muscular. Michael Oliver pide las asistencias.
Minuto 23. Olympiacos 1-2 Real Madrid. ¡GOOOOLAAAAZOOOOO DE MBAAAPPÉ!
Jugada combinativa sensacional del Real Madrid. Estiró Vinícius al equipo desde la banda izquierda. Después, el juego desembocó en banda derecha con un pase de Valverde a Trent Alexander-Arnold, que vio inmediatamente a Güler en la banda derecha. El turco no dudó en centrar al segundo palo para que Mbappé, de un testarazo de '9' puro, pusiese el segundo para los blancos. Doblete del francés que, insisto, no falla.
Minuto 21. Olympiacos 1-1 Real Madrid. ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MBAAAPPÉ!
Pase descomunal de exterior de Vinícius que dejó totalmente solo al francés para que corriese, controlase y pusiese un disparo que ha terminado en gol. No perdona Mbappé.
Minuto 19. Olympiacos 1-0 Real Madrid. ¡QUERÍA EL SEGUNDO CHIQUINHO!
Salida de balón terrorífica del Real Madrid que hace que el portugués la cace en la medialuna del área para poner otro disparo seco que, esta vez, atajó Courtois con una gran estirada.
Minuto 18. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Falta de Arda Güler
Lo hizo al joven griego Mouzakitis, que con tan solo 18 años es el líder de la medular del Olympiacos.
Minuto 17. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Intentó sorprender Trent Alexander-Arnold desde el córner
Tzolakis estuvo atento para atajar el balón y evitar el gol olímpico del inglés.
Minuto 16. Olympiacos 1-0 Real Madrid. No puede ser que sea Vinícius el único que juegue hoy
Está jugando un partido distinto al resto de su equipo.
Minuto 15. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Sigue sin saber que hacer el Real Madrid
El único que encara es Vinícius.
Minuto 13. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Vinícius fuerza el córner
No está metido en el partido Mbappé. Tardó mucho en decidir el francés para ceder la pelota al brasileño, que estaba con dos rivales encima.
Minuto 10. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Se la queda Tzolakis
Le iba a caer a Vinícius en el área, pero el balón botó demasiado y permitió que el guardameta griego se hiciese con el.
Minuto 10. Olympiacos 1-0 Real Madrid. Animan Ceballos y Brahim desde el banquillo
Saben que es un momento difícil para su equipo. Gran gesto de ambos futbolistas.
Minuto 8. Olympiacos 1-0 Real Madrid. ¡GOLAAAAZOOOO DE CHIQUINHOOOOO!
Podence, El Kaabi y el portugués la movieron de manera sensacional cerca de la medialuna. Le pegó muy seco Chiquinho y resultó imposible de despejar para Courtois. Qué golazo...
Minuto 6. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Midió mal Valverde
Le pitaron falta por un choque con Gelson Martins sobre la zona de tres cuartos.
Minuto 4. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Intento de Chiquinho que se va fuera
Disparo del mediapunta portugués desde fuera del área, buscando sorprender, pero se le marchó muy desviado.
Minuto 3. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Fuera de juego de Mbappé
Buena apertura de Trent Alexander-Arnold al francés de banda a banda. Sin embargo, estaba en posición antirreglamentaria.
Minuto 2. Olympiacos 0-0 Real Madrid. ¡PARADÓN DE TZOLAKIS!
Carrera a toda velocidad por el centro de Vinícius. Se hizo un hueco en la frontal para buscar un disparo que palmeó el guardameta griego para mandarla por encima del larguero.
Minuto 1. Olympiacos 0-0 Real Madrid. Primer pelotazo de Tzolakis
Desplazamiento muy largo del guardameta del conjunto griego que llegó directamente a los dominios de Courtois.
¡QUÉ AMBIENTAZO!
Espectacular el mosaico que ha formado todo el estadio. No paran de cantar. Qué barbaridad...
Vuelve Vinícius al once inicial
El brasileño regresa a la titularidad para afrontar su partido número 73 en la Champions League.
Valverde regresa a la medular
El uruguayo jugará en su posición más natural. A ver si recupera sensaciones.
Xabi Alonso sobre las 0 victorias del Real Madrid en Grecia: «Me motiva el partido...»
«... no la historia».
Xabi Alonso sobre Mendy: «Lleva un mes entrenando con el equipo, le necesitamos»
«Es competitivo, un gran defensa y le tenemos que meter en la dinámica».
Xabi Alonso sobre Bellingham: «Tiene una molestia en el sóleo y para jugar de inicio no está»
«A ver cómo va el partido por si se necesita que juegue un poquito. Hemos preferido ser cautos».
Xabi Alonso: «Hay motivación siempre, es la Champions»
«La mejor competición. Queremos sumar tres puntos más».
Xabi Alonso: «La relación con Vini es muy buena»
«Vini es considerado un jugador clave y hay confianza mutua entre nosotros. Hablamos antes de los partidos, él sabe lo que pienso, yo sé lo que él piensa… es la mejor manera de tomar decisiones juntos».
Asencio: «Preparados para dar la vuelta a esta situación»
«Estamos pasando un bache. ¿Dudas en Xabi Alonso? Ruido externo, dentro del vestuario tenemos las cosas muy claras».
El '7' es más que un número
En 1981, una avalancha humana dejó 21 víctimas y marcó la historia de Olympiacos. Desde entonces, la puerta 7 del estadio es un símbolo y la ciudad está repleta de pintadas con el número.
Los suplentes de hoy:
Olympiacos: Botis, Biancone, Pnevmonidis, Kalogeropoulos, Costinha, Hezze, Scipione, Onyemaechi, Nascimento, Strefezza, Yaremchuk y Taremi.
Real Madrid: Fran González, Javi Navarro, Fran García, Ceballos, Bellingham, Brahim, Gonzalo, Endrick y Rodrygo.
Esta es la alineación del Olympiacos
Mendilibar apuesta por Dani García y Mouzakitis en la medular.
Esta es la alineación del Real Madrid
Vuelven figuras importantes como Vinícius, Valverde, Tchouameni o incluso Camavinga. También reaparece Mendy al carril izquierdo. Bajo palos, un Lunin que tuvo que entrar por la baja de Courtois. No parte de inicio Bellingham, que llega tocado.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete