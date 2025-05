Modric: «Mi mayor trofeo es el amor y el cariño del madridismo»

Apareció por la sala de prensa del Bernabéu hasta Tomás Roncero, poco habitual en él. Quería preguntarle a Carletto en su última comparecencia como entrenador del Madrid, pero no hubo suerte. El precioso y emotivo homenaje a Ancelotti y Modric no tuvo continuidad con los periodistas. Ni rueda de prensa de despedida del entrenador ni zona mixta del croata. Solo hablaron para la televisión oficial del club, en una decisión que, realmente, tampoco a nadie pilló por sorpresa. Las cartas están encima de la mesa desde hace tiempo y, en ellas, claramente ya no están los medios de comunicación.

«No podemos olvidar nada de lo que ha pasado y me voy con esto, con el cariño de la gente, el orgullo de haber entrenado mucho tiempo en un gran club. El Real Madrid es una casa, distinto a otros clubes, una familia y así se respira cada día en Valdebebas», comentó Carletto, incidiendo en su discurso de despedida: «Es el día con la emoción más alta. Cuando ganas una Champions no percibes este tipo de emoción, así que llorar no ha sido un problema, es lo normal. Me voy muy satisfecho. Ha sido un honor y un placer ser parte de esta familia, y escribir y entrar en la historia de este club. Era el objetivo desde el primer día. Y lo he conseguido».

Ese 'trofeo' simbólico también es que el elige Modric: «Mi mayor trofeo es este cariño y este amor de la gente, del madridismo. No hay palabras. Desde el día uno hasta hoy, es con lo que me voy a quedar además de con lo conseguido, pero esto es lo máximo para mí. Gracias de corazón por todo esto. Es un día muy emocionante, aunque donde menos he llorado ha sido en el campo. Camino del estadio y en el vestuario es cuando ha sido más difícil para mí», reflexionaba el croata.

Palabras de amor que también tuvo hacia su familia: «Mi familia es lo más importante, te da estabilidad. Mi mujer y mis hijos han estado conmigo y me han apoyado en todos los momentos, sobre todo en momentos complicados y esto significa mucho. No hay palabras para agradecerles. Han sido los pilares para mí, durante toda mi carrera».

Una carrera que aún no se ha acabado para Modric, tampoco en el Madrid. Tiene un último sueño: «Todavía queda un reto muy importante, el Mundial de Clubes, y vamos con la ilusión y las ganas de intentar ganarlo. Sería increíble terminar mi carrera en el Madrid con un título más. Ojalá estemos a la altura con un nuevo entrenador y celebrarlo con nuestra gente».