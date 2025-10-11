Mbappé regresa a Madrid lesionado

Kylian Mbappé ha abandonado la concentración de la selección francesa en Clairefontaine tras resentirse del tobillo derecho, una dolencia que se produjo el viernes durante el encuentro de clasificación para el Mundial de 2026 ante Azerbaiyán, disputado en el Parque de los Príncipes. La Federación ... Francesa de Fútbol (FFF) confirmó este sábado que el capitán no viajará con el grupo a Reikiavik y ha sido liberado para reincorporarse al Real Madrid.

El atacante encendió las alarmas en el minuto 83, después de un golpe en la misma zona donde ya había sufrido molestias a comienzos de semana. Mbappé había sido protagonista hasta entonces: abrió el marcador con un tanto espectacular justo antes del descanso y asistió a Adrien Rabiot en el segundo gol. Pero tras la acción del golpe pidió el cambio y dejó su sitio a Florian Thauvin, autor poco después del definitivo 3-0.

«Recibió otro golpe en el tobillo derecho. Está sensible, aunque menos que hace unos días. Suele pasar cuando se golpea una zona que ya estaba dolorida», explicó Didier Deschamps en rueda de prensa. El seleccionador quiso tranquilizar a los aficionados: «No hay motivo de preocupación. Es más una molestia que una lesión seria, pero preferimos ser prudentes y esperar al informe médico».

La FFF confirmó que Mbappé no será reemplazado para el partido del lunes ante Islandia. El delantero, que había regresado en plena forma tras sus últimos problemas físicos, se encuentra ya en Madrid para continuar con el tratamiento y la recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico blanco.

En principio, las previsiones apuntan a que el delantero podrá entrenar sin problemas la semana que viene y estará disponible para el duelo ante el Getafe del próximo domingo, 19 de octubre.

Mbappé ha tenido un inicio de temporada excelente con el Real Madrid, en el que suma 14 goles en solo 10 partidos entre Liga y Champions. Únicamente se ha quedado sin marcar en uno de ellos, ante el Mallorca en la jornada 3 del torneo doméstico.