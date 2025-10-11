Suscribete a
Mbappé regresa a Madrid lesionado

El delantero abandona la concentración de Francia tras sufrir molestias en el tobillo durante el partido ante Azerbaiyán. En principio, se descarta algo grave

Kylian Mbappé ha abandonado la concentración de la selección francesa en Clairefontaine tras resentirse del tobillo derecho, una dolencia que se produjo el viernes durante el encuentro de clasificación para el Mundial de 2026 ante Azerbaiyán, disputado en el Parque de los Príncipes. La Federación ... Francesa de Fútbol (FFF) confirmó este sábado que el capitán no viajará con el grupo a Reikiavik y ha sido liberado para reincorporarse al Real Madrid.

