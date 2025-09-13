La cuarta jornada de liga terminó para el Real Madrid con tres nuevos puntos en su casillero, pero con un enfado importante por lo sucedido en el choque contra la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. En el césped del estadio donostiarra ... jugaron los de Xabi Alonso durante una hora con un futbolista menos, después de que Jesús Gil Manzano mostrase la tarjeta roja directa a Dean Huijsen, en una jugada que debió resolverse con una amarilla. Un malestar al que el líder liguero sumó el haber visto cómo le señalaban un penalti en contra.

Estas fueron las acciones más polémicas del partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, que acabó con victoria por la mínima (1-2) para los blancos.

Minuto 33: Balón en largo para Oyarzabal que controla el balón por delante y en línea de tres cuartos. Huijsen, sobrepasado por el bote del balón, llega por detrás le agarra y le derriba. Gil Manzano le muestra roja de manera inmediata por evitar una manifiesta ocasión. Es cierto que la oportunidad era buena pero no manifiesta, ya que Militao podía llegar claramente a defender la acción. Para mí es un error grave, en el que debió intervenir el VAR para corregir al colegiado principal.

Minuto 54: Centro de Sergio, intenta interceptar Carvajal arrojándose al césped y lo hace con la mano. El defensor merengue, en su intento de jugar el balón, tiene el brazo extendido ocupando un espacio que no le corresponde. Acierta por lo tanto el colegiado al señalar la pena máxima.

Minuto 70: Caída de Oyarzabal en el área del Real Madrid durante una disputa con Eder Militao. El madridista le toca por detrás pero el contacto no es como para que caiga el delantero. Acierta de nuevo el equipo arbitral al no castigar la acción.