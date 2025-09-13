Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La explosión de gas de Vallecas se produjo en un piso bajo okupado anexo al bar

El Árbitro de Abc

La expulsión de Huijsen es un error grave, en el que debió intervenir el VAR

«La oportunidad del atacante era buena, pero no manifiesta, ya que Militao podía llegar claramente a defender la acción»

El Madrid recurre a la FIFA para 'denunciar' los arbitrajes que sufre en la Liga

Carvajal pide explicaciones al árbitro
Carvajal pide explicaciones al árbitro AFP
Martínez Montoro

Martínez Montoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La cuarta jornada de liga terminó para el Real Madrid con tres nuevos puntos en su casillero, pero con un enfado importante por lo sucedido en el choque contra la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. En el césped del estadio donostiarra ... jugaron los de Xabi Alonso durante una hora con un futbolista menos, después de que Jesús Gil Manzano mostrase la tarjeta roja directa a Dean Huijsen, en una jugada que debió resolverse con una amarilla. Un malestar al que el líder liguero sumó el haber visto cómo le señalaban un penalti en contra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app