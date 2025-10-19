Suscribete a
ABC Premium

el árbitro de abc

La entrada de Nyom a Vinicius no es roja, es amarilla clara

La segunda tarjeta a Sancris es correcta, da una 'patadita' sin balón

Nyom: «Soy un futbolista duro; no sé qué tiene de malo»

Munuera Montoro expulsa a Nyom
Munuera Montoro expulsa a Nyom efe
Martínez Montoro

Martínez Montoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando el Getafe-Real Madrid discurría con bastante tranquilidad, sin grandes polémicas, Vinicius y Nyom, ambos suplentes, entraron al campo y los últimos minutos fueron intensos.

Minuto 5: Caída de Liso en el área del Real Madrid. Munuera Montero no sanciona nada. Buena decisión. ... Es el jugador del Getafe el que tropieza con el pie de Tchouameni

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app