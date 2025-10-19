Cuando el Getafe-Real Madrid discurría con bastante tranquilidad, sin grandes polémicas, Vinicius y Nyom, ambos suplentes, entraron al campo y los últimos minutos fueron intensos.

Minuto 5: Caída de Liso en el área del Real Madrid. Munuera Montero no sanciona nada. Buena decisión. ... Es el jugador del Getafe el que tropieza con el pie de Tchouameni

Minuto 22: Caída de Álex en el área del Real Madrid. Reclama que Valverde le ha dado un golpe. El jugador del Getafe se deja caer, así que el árbitro hace bien en no sancionar nada. El atacante simula. 🟥 Roja directa a Nyom por esta acción sobre Vinicius.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sRKWLIXWaP — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025 Minuto 77: Expulsión injusta de Nyom. En una zona donde no se encontraba el balón, Vinicius intenta hacer un desmarque, y el defensa del Getafe le pone la pierna y el brazo para impedir su progresión. Me parece amarilla clara, pero no roja porque en la falta no hay fuerza excesiva. Expulsado Álex Sancris tras ver la segunda amarilla por esta falta sobre Vinicius. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7ge747tK8d — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025 Minuto 83: Segunda amarilla para Álex Sancris por dar una 'patadita' a Vinicius una vez que ya no estaba el balón por medio. Bien mostrada y, por tanto, bien expulsado.

