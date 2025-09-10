Finalmente, Linda Caicedo sí figura en la lista de convocadas por el Real Madrid para el estreno de la Liga de Campeones este jueves ante el Eintracht en Frankfurt (Alemania). Como informó ABC, el club blanco no incluyó a la jugadora colombiana en la lista oficial ... de la UEFA, pero sí lo hizo en la lista B.

Además de Caicedo, tres futbolistas del filial, Laia, Silvia Cristóbal e Irune figuran en esa lista B, reservada exclusivamente para jugadoras jóvenes que cumplan las siguientes condiciones: deben ser nacidas después del 1 de enero de 2004, haber sido elegibles para jugar en el club durante un periodo ininterrumpido de dos años desde que cumplieron los 15 años, o tres años consecutivos con, como máximo, una cesión dentro de la misma federación por hasta un año. Además, la lista B no tiene límite, se puede inscribir un número ilimitado de jugadoras de esta categoría.

Irune, por cierto, protagonizó un feo incidente el sábado en el partido que el Real Madrid B jugó ante el Alavés. Según la redacción del acta arbitral del partido, la joven centrocampista blanca fue expulsada por propinarle un puñetazo a una rival.

Al contrario de lo que sucede en el primer equipo masculino con Mastantuono, el argentino que ha sido inscrito por el Real Madrid en LaLiga como jugador del Castilla, Caicedo figura en la competición nacional como integrante de la primera plantilla a todos los efectos. Ahora, de pronto, se ha 'convertido' en canterana para la UEFA.

Esta extraña maniobra del Real Madrid con una futbolista que aspira a ganar al Balón de Oro puede obedecer a un error burocrático o a un posible traspaso de la colombiana a otro club.

Al figurar en la lista B, mientras Caicedo no juegue ni un minuto en Champions con la camiseta del Real Madrid, podría hacerlo en dicho torneo europeo con otro equipo. No importa que esté convocada ni que viaje a Alemania con el resto de sus compañeras. Por contra, si salta al césped germano únicamente podría volver a disputar un encuentro de la presente edición de la Liga de Campeones si continúa vestida de blanco.

Ciñéndonos a lo estrictamente deportivo, los rivales para los equipos españoles son sin duda dos huesos muy difíciles de roer. El Eintrach es el club más exitoso de Alemania y el segundo de Europa. En su palmarés tiene siete títulos de Liga, nueve copas alemanas y cuatro Champions League. Este duelo promete ser uno de los más emocionantes de la tercera ronda. Ninguno de los clubes quiere quedarse fuera de la competencia. La escuadra alemana llega inspirada por la goleada en su debut en la Bundesliga ante el SGS Essen por 5-0, con un sobresaliente doblete de Geraldine Rueteler, mientras que el Real Madrid llega de perder su segundo compromiso de liga ante el Atlético

El Atlético de Madrid se enfrentará al Hacken sueco a las 19:00h en Gotemburgo. El Hacken es tercero de su liga. Como dato, hace dos ediciones fue uno de los verdugos del Real Madrid en la fase de grupos tras ganar 2-1 como local y empatar a dos como visitante, cediendo en cuartos ante el PSG. de Madrid.

El Atlético centrará sus esfuerzos en superar una ronda complicada. El Real Madrid, además de lo complicadísimo de la eliminatoria, deberá manejar la presencia en la convocatoria de la 'sobrevenida canterana' Linda Caicedo.