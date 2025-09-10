Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Asesinan a Charlie Kirk, activista pro-Trump, durante una conferencia

es fútbol y es femenino

El Real Madrid viaja a Alemania con Linda Caicedo en la lista B

Si la colombiana, 'convertida' de repente en canterana blanca, juega este jueves ante el Eintracht en la Champions, ya no podría hacerlo en el torneo europeo con ningún otro equipo

El caos del Real Madrid femenino: un proyecto sin rumbo

Linda Caicedo
Linda Caicedo EP
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Finalmente, Linda Caicedo sí figura en la lista de convocadas por el Real Madrid para el estreno de la Liga de Campeones este jueves ante el Eintracht en Frankfurt (Alemania). Como informó ABC, el club blanco no incluyó a la jugadora colombiana en la lista oficial ... de la UEFA, pero sí lo hizo en la lista B.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app