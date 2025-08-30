Un Mallorca sin Maffeo ante un Madrid con la incógnita de si Vinicius volverá a la titularidad

Reveló Tchouaméni el pasado domingo, tras la victoria del Madrid en el Carlos Tartiere, que la corta pretemporada del Madrid no era excusa para no irse al parón de selecciones con un nueve de nueve en el puntaje, y eso quiere hacer esta noche ... el equipo blanco ante el Mallorca.

Objetivo tres de tres y mirar hacia las dos próximas semanas con la tranquilidad de tener los deberes hechos y de usar estos catorce días para insistir en esa pretemporada que apenas han tenido tiempo de realizar en agosto. Habrá seis internacionales (Vinicius, Rodrygo, Militao, Alexander-Arnold y Camavinga) que no irán con sus selecciones y eso ayudará a Xabi a ahondar en su metodología.

Pero antes de pensar en el trabajo de las dos próximas semanas, el Madrid tiene la obligación de ganar a un Mallorca que llega al Bernabéu con un inicio movido de temporada. Un punto de seis y un problema en el vestuario que está a punto de quitarse de encima, pero de momento no es oficial.

Maffeo, el futbolista que, seguramente, más ha provocado a Vinicius en los años que lleva el brasileño en Liga, negocia su marcha al Atlético Mineiro y ni siquiera viajó a la capital de España. Arrasate ya lo echó de un entrenamiento hace un par de semanas y le dejó fuera de la lista frente al Celta, y esa relación deteriorada va a acabar con el argentino camino de la liga brasileña. De ser así, el recambio elegido por el Mallorca sería el canterano del Barça Héctor Fort.

Así que no habrá duelo Vinicius-Maffeo, siempre uno de los ingredientes más morbosos cuando se enfrentan Real Madrid y Mallorca, y veremos si hay duelo Vinicius contra el lateral derecho que Arrasate decida poner esta noche en el Bernabéu. El ‘7’ del Madrid fue suplente en el Tartiere hace una semana, la primera vez que empezaba desde el banquillo un partido por decisión técnica en las últimas cuatro temporadas, y Xabi no aseguró ayer su titularidad ante los bermellones: «Yo estoy muy contento con Vini. Ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo».

La petición de Rodrygo al técnico tolosarra, de jugar por banda izquierda, cansado de hacerlo durante tantos años por la derecha, abre la competencia entre los dos compatriotas. Parece complicado que Alonso siente dos veces de manera consecutiva a Vinicius, pero la realidad es que el tolosarra ya ha demostrado que no ha venido para contentar a nadie y sus decisiones solo responden a méritos deportivos. Esos precisamente que se echan de menos en Vinicius desde hace bastante meses.