Suscribete a
ABC Premium

real madrid

Un Mallorca sin Maffeo ante un Madrid con la incógnita de si Vinicius volverá a la titularidad

El argentino vuelve a quedarse fuera de la convocatoria y está a un paso de marcharse del club bermellón. El brasileño, suplente en el Tartiere, espera regresar al once

Vinicius, durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas
Vinicius, durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Reveló Tchouaméni el pasado domingo, tras la victoria del Madrid en el Carlos Tartiere, que la corta pretemporada del Madrid no era excusa para no irse al parón de selecciones con un nueve de nueve en el puntaje, y eso quiere hacer esta noche ... el equipo blanco ante el Mallorca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app