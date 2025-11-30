El Madrid tira el liderato en Montilivi

Vallecas, Martínez Valero y Montilivi. Tres empates consecutivos del Madrid en Liga tiran al camión de la basura la ventaja de cinco puntos y el liderato, en un mes de noviembre nefasto para los blancos. La conjura de Atenas y el buen rollo que ... allí se generó no ha servido, de momento, para cambiar una preocupante dinámica doméstica. Empate ante el Girona en otro partido con preocupantes problemas defensivos y De Burgos compartiendo protagonismo, pero ni la excusa del árbitro le vale a este Madrid huérfano de identidad.

Xabi introdujo ciertos matices tácticos en Montilivi. El más llamativo, el de Bellingham. El inglés jugó como acompañante de Tchouaméni en el doble pivote y Arda adelantó su posición a la habitual del inglés. Otra decisión que muestra la falta de encaje en el puzle de Jude. Metidos ya en diciembre, Xabi no termina de encontrar dónde Bellingham puede marcar la diferencia. Ha repetido decenas de veces que es un centrocampista, pero no sabemos si ofensivo, defensivo, híbrido, '10', '10 y medio' o 'falso 9'. Pandemónium.

Otra novedad estuvo en la presión en la salida de balón del Girona. Al hombre contra hombre acudía Tchouaméni para tapar a Witsel. Mediocentro defensivo para mediocentro defensivo, en lugar de ser Arda el que tapara al belga. Eso aliviaba a Ounahi y ayudaba al Girona a encontrar a su mejor futbolista en posición ventajosa.

A Trent también se le vio en ciertos tramos de partido como un centrocampista más, abandonando la zona del lateral derecho y dejando a Valverde que ocupara toda la banda. Ganaba efectivos el Madrid en la zona central, pero el ataque estático de los blancos tiene menos peligro que un tiovivo. Una cosa es acumular jugadores y otra es la velocidad a la que circulas el balón y te mueves sin él. En eso, este Madrid, salvo Mbappé, va justito. Por pereza, no por falta de talento. Preocupante.

Solo disparó dos veces el Madrid en la primera mitad. Militao, en el 38, en un remate de cabeza que hizo volar a Gazzaniga. Y en el 40, con Mbappé llevando a la red el balón. Fue en una jugada embarullada, con varios rebotes, Iván Martín simulando una falta y un mínimo toque de la pelota en la mano izquierda de Kylian justo antes del disparo final del francés, ya dentro del área pequeña. La regla es la que es. Gol bien anulado.

Del 0-1 se pasó al 1-0. Doble golpe antes del descanso. Ouhani, que mejoraba todas las jugadas que pasaban por sus pies, esta vez la finalizó con maestría. Derechazo a la escuadra, con Courtois haciendo la estatua. Imposible para Thibaut. El marroquí le fusiló desde la corona del área, mientras degustaba un té y unos dátiles. Corrió desde el centro del campo con un desierto a su lado, como casi todo el partido. Caramba.

Se enfadó Mbappé, aún frustrado por el gol anulado, y por una posible falta de Álex Moreno al francés en el área del Girona, en la semilla del ataque que acabó con el tanto de Ounahi. Ni el cuarto ni De Burgos consolaron con sus explicaciones la rabia de Kylian.

Del vestuario regresó el Madrid sin Arda y con Camavinga. Menos creatividad y más pierna. Y el experimento de Bellingham como doble pivote, al cajón de la mesilla de noche. Pero estaba Xabi ayer con complejo de profesor Bacterio y tiró de un nuevo invento. Vini de delantero durante veinte minutos. Así marcó un gol, en el 61, pero en claro fuera de juego, por hacer un retorno como quien saca a pasear al perro.

Antes, en el 57, Courtois hizo el milagro de cada partido. Disparo de Vanat y mano dura del belga, que en lugar de costillas tiene amortiguadores. Como tantas otras veces, Thibaut mantuvo con vida a su equipo. Y como tantas otras, Vinicius desde la izquierda también revivió al Madrid. En el 67, la primera acción en la que abandonó esa posición de delantero invisible, provocó un penalti. Hugo Rincón se comió el amague y cuando empezó a perseguirlo le pisó. Anotó Mbappé, fuerte y al palo derecho de Gazzaniga. 1-1.

De ahí al final, asedio del Madrid ante un Girona cansado y con graves errores en salida de balón. Vini tuvo dos claras, De Burgos, con la connivencia del VAR, le birló un penalti a Rodrygo, la carta final de Gonzalo llegó tarde y Mbappé echó fuera un último disparo en el 94. El Madrid vuelve a las andadas, se olvida de ganar en la Liga y dice adiós al liderato.