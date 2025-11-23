Suscribete a
asamblea de socios

El Madrid seguirá siendo de sus socios, creará una filial y habrá uno o varios inversores: «Es una tontería eso de que yo me quiero quedar con el club»

El presidente confirma la noticia contada por ABC. Quiere valorar el club y que un inversor, o varios, se conviertan en un aliado estratégico y tenga acceso a un tanto porcentual pequeño: «el 5%, por ejemplo»

El Madrid seguirá siendo de sus 100.000 socios y esa condición se heredará por fallecimiento a hijos o nietos: «No se trata de restringir derechos, sino de todo lo contrario, reforzarlos. Ser socio no será solo sentimental. Tenemos un tesoro que preservar»

Florentino saca los tanques en su discurso más duro como presidente: «No es normal que el Barcelona haya pagado más de 8 millones al vicepresidente arbitral durante 17 años»

Florentino, durante un momento de su parlamento efe
Rubén Cañizares

Madrid

No quiso decir nada en su discurso de una hora y 18 minutos, pero sí le dedicó diez en el tramo final de la Asamblea para dar las líneas maestras de la reforma estatutaria que tiene en la cabeza Florentino de cara al Real Madrid ... del futuro: «El dinero del club quiero pasárselo a los socios para que no nos lo quite nadie, como así lo intentó Tebas hace dos años con la Ley del Deporte. Es una tontería eso de que yo quiero quedarme con el club. No se trata de restringir derechos, sino de todo lo contrario, reforzarlos. Habrá una Asamblea extraordinaria en las próximas semanas, explicaré detenidamente mi propuesta y se llevará a referéndum, como así lo prometí. Y lo que yo prometo, lo cumplo».

