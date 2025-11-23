El Madrid seguirá siendo de sus socios, creará una filial y habrá uno o varios inversores: «Es una tontería eso de que yo me quiero quedar con el club»

No quiso decir nada en su discurso de una hora y 18 minutos, pero sí le dedicó diez en el tramo final de la Asamblea para dar las líneas maestras de la reforma estatutaria que tiene en la cabeza Florentino de cara al Real Madrid ... del futuro: «El dinero del club quiero pasárselo a los socios para que no nos lo quite nadie, como así lo intentó Tebas hace dos años con la Ley del Deporte. Es una tontería eso de que yo quiero quedarme con el club. No se trata de restringir derechos, sino de todo lo contrario, reforzarlos. Habrá una Asamblea extraordinaria en las próximas semanas, explicaré detenidamente mi propuesta y se llevará a referéndum, como así lo prometí. Y lo que yo prometo, lo cumplo».

El presidente lamentó algunas informaciones que hablan de una Junta dividida sobre esta reforma estatuaria del club y se mostró convencido de que saldrá adelante el referéndum como siempre ha logrado sacar adelante sus propuestas como presidente del Madrid: «He leído disparates. Estamos muy unidos y esa unidad es la que hará esto posible. A los socios no le va costar nada esta reforma. Tenemos que ser consciente de las amenazas externas que tenemos. Mi objetivo es blindar al club de ataques externos a nuestro patrimonio y hacerles entender el tesoro que tenemos en nuestras manos. Hasta ahora ser socio ha sido un sentimiento, un vínculo emocional, pero por ese valor sentimental siempre habrá alguien que quiera aprovecharse de él. Tener el carnet de socio del Madrid tendrá un valor tangible y real, y no solo sentimental».

Los casi 100.000 socios del Madrid tendrán una participación de una nueva filial que quiere hacer el Madrid, la sociedad mercantil que ayer desveló ABC, y un pequeño porcentaje, un 5% se refirió el presidente (pero podría ser hasta un 10%), sería para un inversor, o varios, que entrarían como un aliado estratégico y no como propietarios, y que serviría para valorar cuánto vale exactamente el club: «Tendremos nuevos derechos que hoy no tenemos con los actuales estatutos. Y todo será igual. Habrá una Junta, presidente, socios compromisarios... La estructura será igual que siempre, pero los 100.000 socios seremos de forma activa los dueños del club. También evitaremos ataques internos, como ha pasado en otros clubes. Evitaremos que en el futuro otra Junta quiera hacer un millón de socios nuevos porque solo se heredará esta condición en hijos o nietos de socios fallecidos. Debemos preservar la tradición familiar y los socios que fallezcan tendrán una compensación económica por antigüedad y fidelidad»

Florentino finalizó dejando claro que tiene cuerda para rato y que no se piensa marchar, pero dejando claro que no pretende ser el dueño del club: «Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial donde los 100.000 socios queden encuadrados. No queremos salir a bolsa. Una participación tan limitada de esos hipotéticos inversores hará que el control del club siga en manos de sus socios y ese inversor deberá respetarlo. Será un aliado estratégico y no un propietario. No debemos depender de la fuerza individual de una directiva ni de un presidente, ni bajo ningún concepto caer en manos de nadie que no seamos nosotros, los socios».