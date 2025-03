El Madrid se hunde en Londres y se despide de Europa

Naufragio blanco en el Emirates. El Real Madrid llega a Londres con la ilusión de completar su semana fantástica con su primera clasificación a unas semifinales europeas, pero se topa de bruces con la realidad. Los dos goles de ventaja de la ida son muy ... insuficientes para el hundimiento de las de Toril, sin respuestas desde el banquillo, en la segunda mitad. 45 minutos de baño 'gunner' en los que el doblete de Russo y el gol de Mariona Caldentey consuman la remontada inglesa y la eliminación blanca.

Arsenal 3-0 Real Madrid Liga de Campeones femenina | Cuartos (vuelta) Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little (Blackstenius, min.90), Maanum (Wälti, min.75), Caldentey; Kelly (Mead, min.74), Russo y Ford.

Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little (Blackstenius, min.90), Maanum (Wälti, min.75), Caldentey; Kelly (Mead, min.74), Russo y Ford. Real Madrid: Misa Rodríguez; Shei García, Lakrar, Méndez, Carmona (Redondo, min.76); Del Castillo, Toletti, Angeldahl (Yasmim, min.76), Caicedo; Weir y Bruun (Feller, min.76).

Misa Rodríguez; Shei García, Lakrar, Méndez, Carmona (Redondo, min.76); Del Castillo, Toletti, Angeldahl (Yasmim, min.76), Caicedo; Weir y Bruun (Feller, min.76). Goles: 1-0, minuto 46. Russo. 2-0, minuto 49. Caldentey. 3-0, minuto 59. Russo.

1-0, minuto 46. Russo. 2-0, minuto 49. Caldentey. 3-0, minuto 59. Russo. Árbitra: Silvia Gasperotti (ITA). Sin amonestadas.

No se deja intimidar el Madrid por el imponente escenario, todo un Emirates. Es el Arsenal quien salta revolucionado al césped, agobiado por el resultado y empujado por su parroquia, pero las blancas responden con el temple de quien se sabe pleno de confianza. El monopolio del balón es 'gunner', pero todos sus intentos de hacer daño son repelidos por la defensa merengue. En el primer tramo de encuentro, solo un cabezazo desviado de una liberada Mariona perturba la tranquilidad de Toril.

No sufre el Madrid en defensa, pero se muestra incapaz de amenazar. Sobrepasada la media hora, los fallos individuales comienzan a aflorar. Primero Lakrar no acierta en el despeje, después Angendal sufre una temeraria pérdida, no lo lamentan las blancas por la falta de acierto inglés. Casi sin esperarlo, antes del entretiempo, logra el conjunto español asomarse a la portería de van Domselaar, sin la suficiente eficacia para sentenciar la eliminatoria. Angendal se topa con la meta neerlandesa, mientras Linda Caicedo se precipita y su disparo al palo es anulado por fuera de juego.

Tras el paso por vestuarios, toda la solidez defensiva mostrada por las blancas en el Di Stéfano y durante los primeros 45 minutos en el Emirates se desvanece. Apenas unos segundos después del reinicio, Foord se deshace de sus marcadoras como si fueran conos, Kelly recibe en la derecha con tiempo y espacio suficiente y Russo acude al remate sin apenas impedimentos. La inglesa levanta al Arsenal y hunde al Madrid.

Suele denominarse gol psicológico al que se produce en los últimos instantes de la primera mitad, pero el conjunto madrileño demuestra que es mucho peor al comienzo de la segunda. Las blancas, sin repuesta al tanto de Russo, atónitas como si hubieran visto un fantasma. Lo aprovecha el cuadro 'gunner' para igualar la eliminatoria a los cuatro minutos. De nuevo Kelly progresa por la derecha, Olga Carmona ni está ni se le espera, y esta vez encuentra el atinado cabezazo de Mariona, sin marca alguna desde segunda línea.

El Arsenal, tan insistente como en el resto del encuentro pero más eficaz ante un rival más que desdibujado, se frota las manos. Gracias a una falta lateral que el Madrid no logra despejar, el balón queda muerto en el área, ideal para una Russo que se limita a disparar entre palos para consumar la remontada y poner la eliminatoria de color rojo por primera vez. El VAR anula el triplete de la estrella inglesa, pero la sensación es que si a las inglesas les hicieran falta tres goles más, los anotarían sin problema. A pesar de ello, Toril no mueve su equipo hasta los últimos quince minutos, incluso Slegers refresca a las suyas antes. El Arsenal perdona y perdona, pero el conjunto español es incapaz de levantarse y buscar la prórroga, a excepción de un desesperado intento de Caicedo en el añadido. El sueño de la Champions termina convertido en pesadilla.