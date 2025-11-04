Liverpool - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions League hoy

El Real Madrid visita Anfield hoy martes 4 de noviembre para reeditar uno de los clásicos europeos del fútbol. El último, dado también en noviembre pero del año pasado, se saldó con victoria por dos goles a cero para el Liverpool. Hoy, ... las dinámicas son bien distintas: los blancos, con Mbappé y Xabi Alonso a los mandos, aterrizan en Inglaterra auténticamente lanzados. Los 'reds' —si bien no han de aterrizar en ningún sitio—, algo malogrados.

El Real Madrid venció con holgura este pasado fin de semana al Valencia y danza por su temporada con la derrota en el derbi madrileño como la única mancha de un expediente terso, inmaculado. El susodicho Kylian no se harta de marcar goles, quién en su sano juicio lo haría cuando además parece tan fácil, y Jude Bellingham ya pretende estar de vuelta.

Los de Arne Slot, mientras tanto, ese grandioso equipo dominador de Europa durante todo el mes de septiembre, vive inmerso ahora en la zozobra. Su victoria el sábado sobre el Aston Villa bien ha podido hacer de estabilizador, pero las sensaciones no son buenas, a pesar de todo, de todos sus grandísimos futbolistas: seis derrotas en los últimos ocho partidos.

István Kovács será el encargado de dirigir el duelo entre el Liverpool y el Real Madrid. El rumano, árbitro de la pasada final de la competición, dirigirá por quinta vez un encuentro del equipo blanco en la Liga de Campeones, asistido en las bandas de Anfield por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, con el alemán Bastian Dankert en el VAR y el suizo Fedayi San como asistente en el videoarbitraje.

En los cuatro partidos previos en los que fue arbitrado por pitó Kovács, el Real Madrid ganó en tres y perdió uno. Dirigió el pasado curso el 3-1 de la vuelta del 'playoff' de la pasada Champions ante el Manchester City y el 5-2 frente al Borussia Dortmund en la primera fase; el 2-5 de la ida de octavos de final de la temporada 22-23 en Anfield y el triunfo del City por 4-3 en la ida de las 'semis' de la 21-22.

A qué hora es el partido entre Liverpool y Real Madrid de Champions hoy

Liverpool y Real Madrid disputan su partido correspondiente a la cuarta jornada de Champions League hoy martes 4 de noviembre a las 21:00 horas en Anfield.

Dónde ver el Liverpool - Real Madrid en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones (dial 60). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.