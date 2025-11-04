Suscribete a
Liverpool - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions League hoy

Conoce a qué hora juega hoy el Liverpool contra el Real Madrid y dónde ver el partido de la Champions League online y en televisión

Liverpool - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy
El Real Madrid visita Anfield hoy martes 4 de noviembre para reeditar uno de los clásicos europeos del fútbol. El último, dado también en noviembre pero del año pasado, se saldó con victoria por dos goles a cero para el Liverpool. Hoy, ... las dinámicas son bien distintas: los blancos, con Mbappé y Xabi Alonso a los mandos, aterrizan en Inglaterra auténticamente lanzados. Los 'reds' —si bien no han de aterrizar en ningún sitio—, algo malogrados.

