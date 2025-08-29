Xabi sobre la denuncia de LaLiga por gritos racistas contra Vinicius en el Tartiere: «Que entren las autoridades, y nosotros, al césped»

Hay un Madrid-Mallorca mañana por la noche en el Bernabéu, último partido de los blancos antes del parón internacional de septiembre. Oportunidad para que los blancos hagan nueve de nueve en agosto y puedan utilizar estas dos semanas para culminar una pretemporada corta y exigente. Habrá bastantes internacionales que no acudirán con su selección, como es el caso de Alexander-Arnold, Camavinga o los tres brasileños. Entre ellos Vinicius, claro.

El brasileño es hoy noticia por la denuncia de LaLiga ante los cánticos racistas que sufrió el jugador del Madrid en el Tartiere, en una ampliación de la denuncia semanal de la Patronal a los cánticos ofensivos en los distintos partidos de la jornada 2. En un primer momento, laLiga no reflejó estos hechos, pero tras la imágenes que mostraron Movistar+, lo ha añadido.

«En el minuto 37 de partido, tras la consecución del primer gol del Real Madrid, un grupo de aficionados locales, ubicados en lateral del campo, donde los jugadores visitantes se encontraban celebrando abrazados, profirieron la onomatopeya del mono, 'uh, uh, uh', sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión», dice la ampliación de la denuncia y añade que «en el minuto 63, cuando el jugador Vinicius Jr. accedía al terreno de juego, un grupo de aficionados locales volvieron a proferir la onomatopeya del mono, 'uh, uh, uh', sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión. Ambas circunstancias fueron recogidas por las cámaras del programa de Movistar+ 'El Día Después', difundiéndose los cortes en el programa emitido el lunes».

A este respecto se le preguntó a Xabi Alonso en su comparecencia ante los medios de este viernes en Valdebebas: «Esperamos que allá donde vayamos haya un ambiente competitivo, pero no episodios desagradables. Que si hay episodios racistas, entren las autoridades competentes. Y nosotros, al césped». Al césped desde el once titular o desde el banquillo. Alonso dejó un mensaje que hace entrever que quizás no vaya a ser la del Tartiere, la única suplencia de Vini esta temporada: «Yo estoy muy contento con Vini. Ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo».

El banquillo es el lugar que le espera a Ceballos esta temporada en el Madrid. Alonso da por cerrada su no marcha, y cree que la plantilla se quedará tal y como está ahora mismo: «Hablé con él y creo que se queda. La decisión parece definitiva, y los detalles de lo que ha pasado esta semana mejor que los de él. Lo que opino de Dani no cambia nada. Se queda, es uno más de la plantilla y sigue teniendo el mismo papel que antes, no cambia mi visión sobre él. Estoy contento».