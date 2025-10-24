esulta que Javier Tebas consultó con Tebas Javier si podía llevarse un partido de la Liga española a los Estados Unidos. Pudo suceder así:

Acto I. Escena I: Situado con los brazos en jarra y delante de un espejo de cuerpo entero, Javier Tebas ... se dirige a Tebas Javier. Momento decisivo. Se masca la tensión.

- Javier Tebas: ¿Qué te parece, Tebas Javier, si me llevó un partido de la Liga a Miami? ¿Cómo lo ves?

- Tebas Javier: ¡Qué idea más fantástica has tenido, Javier Tebas! ¡Me fastidia que no se me haya ocurrido a mí!

- Javier Tebas: Pero si tú eres yo, Tebas Javier…

- Tebas Javier: Es cierto, Javier Tebas, ya se me había olvidado.

Dicho y hecho. Efectuada la oportuna consulta de Javier Tebas a Tebas Javier, entre los dos decidieron, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, que el Villarreal-Barça se iba a disputar el 20 de diciembre en el Hard Rock. Por sus santos. Pues no.

A los Javieres, o sea a Javier Tebas y a Tebas Javier, les pierde Florentino. Yo me muero por el helado de dulce de leche con virutas de caramelo de Häagen-Dazs mientras que los Javieres sueñan a todas horas con el presidente del Real Madrid. Si a los Javieres les hicieran el test de Rorschach, el de las mariposas, verían escondida la figura de Florentino en todas las láminas con manchas de tinta simétricas. Esa obsesión encierra, en el fondo, un punto o un puntazo de profunda admiración. Javier Tebas y su hermano gemelo Tebas Javier querrían ser como Florentino. Le provocan, le buscan pero jamás le encuentran. Y eso enrabieta aún más a los Javieres, que, como el kamikaze, embisten contra todo y contra todos, AFE, CSD, Premier, CONCACAF…

Tebas, en fin, dirige la Liga de Fútbol Profesional a espaldas de uno de sus principales asociados, el Real Madrid, que paradójicamente es su mayor activo. Y lo ha vuelto a repetir con el esperpento de Miami. Y ahora nuestro Nerón preferirá ver cómo arde Roma mientras toca la lira si con ello puede echarle la culpa a Florentino, que se fuma por cierto un puro virtual y echa divertidos aritos de humo por la boca. Los Javieres están cada día más desesperados y esa angustia vital individual conduce a la quiebra general del fútbol español. Y mientras tanto, como en 'Quo Vadis', el resto de clubes, de habitual pelotas, le gritan a Tebas «¡cántanos algo, divinidad, cántanos algo!».

«Embrutece al pueblo pero, por favor, no lo aburras» (Cayo Petronio)