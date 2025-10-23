Suscribete a
esbozos y rasguños

El valor de la atención
Javier Aznar

Javier Aznar

En el muy interesante libro 'El valor de la atención' (Península), Johann Hari habla de la crisis global por la pérdida de atención que padecemos: hemos perdido la capacidad de concentrarnos. Hay estudios que indican que nuestro espectro de atención es menor que ... el de un pez dorado y sus 8 segundos de atención, apenas un parpadeo en la era del scroll infinito. Y sin atención, recuerda Hari, no hay comprensión ni creatividad. También menciona que la atención es una forma luz. Una luz que nos permite ver con claridad cuando el camino se estrecha, cuando el ruido se impone o cuando todo a nuestro alrededor se nos vuelve borroso.

