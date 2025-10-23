En el muy interesante libro 'El valor de la atención' (Península), Johann Hari habla de la crisis global por la pérdida de atención que padecemos: hemos perdido la capacidad de concentrarnos. Hay estudios que indican que nuestro espectro de atención es menor que ... el de un pez dorado y sus 8 segundos de atención, apenas un parpadeo en la era del scroll infinito. Y sin atención, recuerda Hari, no hay comprensión ni creatividad. También menciona que la atención es una forma luz. Una luz que nos permite ver con claridad cuando el camino se estrecha, cuando el ruido se impone o cuando todo a nuestro alrededor se nos vuelve borroso.

Contra una Juventus de estilo Tudor (y no precisamente en un estilo arquitectónico) el Madrid estaba atascado, dominando el partido, pero sin brillantez. Dando algunos palos de ciego. Sin encontrar ese interruptor que encendiera el juego. Hasta que apareció Bellingham.

El inglés hizo lo que hace casi siempre: estar donde nadie le espera. Metió el tanto del partido con esa mezcla de instinto y lucidez que tienen los delanteros que huelen el gol antes que nadie. Su aparición fue un fogonazo. En un equipo que parecía ver sombras, Bellingham encendió la luz. Por estar mucho más atento que los demás.

No pocos dirán que es suerte lo del inglés. Los rebotes le caen. Como decían antes de Benzema, cuando el francés aparecía siempre como por arte de magia justo cuando el portero rival dudaba o resbalaba. Y siempre, además, solía ocurrir esto en un partido importante. Vaya, qué tremenda casualidad. Claro que sí.

El Madrid, pese al gol salvador y su pleno de puntos en Europa, sigue siendo un equipo en construcción. Bien trabajado, ordenado, con conceptos reconocibles, pero todavía sin esa corriente continua de brillantez. Gana, pero no deslumbra. Le falta algo de acierto, de autoridad, de ritmo, quizá de imaginación. El Bernabéu sigue esperando poder ver esos momentos, apenas detalles, que suelen separar lo correcto de lo extraordinario.

El domingo, ante un Barcelona que el curso pasado tuvo acomplejados a los blancos, este Madrid en fase beta afronta una prueba decisiva en el Bernabéu. Ya no hay margen para los ensayos ni para la distracción. Es la hora de la verdad. La hora de estar bien atentos.