Bordalás, que tiene 61 años pero podría pasar por alguien de 42, es el vivo retrato de su Getafe, un equipo que logra desafiar su propia naturaleza y sobrevive yendo siempre al límite en todo, sin complejos, sin pedir disculpas. La realidad es que ningún ... equipo de la Liga quiere ir a jugar en el Coliseum. Y menos un domingo a última hora, tras un parón de selecciones (Barça, Atlético y Madrid ganaron sus partidos por la mínima, y sufriendo). Sabes lo que te espera en Getafe: un partido exigente, incómodo, peligroso. Lleno de resbalones, en sentido figurado y literal, y de esa sensación de que el tiempo se escurre sin que nada termine de ocurrir del todo.

Su único problema es la autocombustión espontánea. Y así fue: Nyom encendió la primera cerilla nada más entrar al campo, y Álex Sancris se encargó de terminar de prender a lo bonzo a su propio equipo. Vinícius actuó como agente acelerador de todo.

El Getafe ha hecho del malestar un estilo. Y eso es algo que conlleva sus riesgos. Sobre todo en esta época de la hipervigilancia arbitral. Pese a todo, el equipo azulón estuvo a punto de empatar el partido con nueve jugadores sobre el césped.

Al Madrid todavía le falta velocidad y ritmo en el centro del campo. La pareja formada por Tchouaméni y Camavinga en la sala de máquinas es ahora mismo como un bocadillo de polvorones. Y Ceballos, de nuevo, sigue sufriendo su particular calvario con las lesiones. Cada vez que encadena tres partidos seguidos y empieza a perfilarse como una solución en el once para dar fluidez en el medio, cae lesionado de nuevo. No tiene suerte.

El partido lo desatascó Arda Güler. De nuevo, el turco fue el único que supo leer a Mbappé entre líneas. Su presencia en el once ya no parece una alternativa, sino una necesidad.

Bellingham, mientras tanto, mostró signos de mejoría, pero sigue algo desubicado. Deambula, fuera de contexto, como uno de esos periodistas ingleses por las calles de Saigón de las novelas de Graham Greene: desorientado, elegante, ligeramente melancólico, extranjero en todas partes. Atrapado en tierra de nadie. Ni de aquí (interior), ni de allí (delantero). Al Madrid le urge recuperar su mejor versión. La duda es si tiene el espacio necesario para poder hacerlo.