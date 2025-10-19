Suscribete a
ABC Premium

Esbozos y rasguños

El arte de incomodar

«Bordalás es el vivo retrato de su Getafe, un equipo que logra desafiar su propia naturaleza y sobrevive yendo siempre al límite en todo, sin complejos, sin pedir disculpas»

José Bordalás, en el partido ante el Real Madrid
José Bordalás, en el partido ante el Real Madrid EFE
Javier Aznar

Javier Aznar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Bordalás, que tiene 61 años pero podría pasar por alguien de 42, es el vivo retrato de su Getafe, un equipo que logra desafiar su propia naturaleza y sobrevive yendo siempre al límite en todo, sin complejos, sin pedir disculpas. La realidad es que ningún ... equipo de la Liga quiere ir a jugar en el Coliseum. Y menos un domingo a última hora, tras un parón de selecciones (Barça, Atlético y Madrid ganaron sus partidos por la mínima, y sufriendo). Sabes lo que te espera en Getafe: un partido exigente, incómodo, peligroso. Lleno de resbalones, en sentido figurado y literal, y de esa sensación de que el tiempo se escurre sin que nada termine de ocurrir del todo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app