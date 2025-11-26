El infierno griego pone a prueba el compromiso de los futbolistas con Xabi y la reacción que exige el club

20 grados, sol, atascos y un turismo comedido propio de la temporada baja en la que nos encontramos. Atenas recibió al Madrid con un tiempo excelente para ser finales de noviembre, pero con el mismo caos de siempre. Aquí los peatones son como los Reyes ... Magos, y los coches circulan en grandes cantidades y con el respeto justo para no hacer ricos a los seguros. Como seguro es el Georgios Karaiskakis, un estadio mitad campo de fútbol mitad prisión. Todas sus puertas de entradas tienen concertinas en la parte superior para evitar que los aficionados salten y se cuelen. Nadie olvida que aquí, en 1981, se produjo la mayor tragedia del deporte de este país cuando 21 aficionados (20 de Olympiakos y 1 del AEK de Atenas) murieron en la puerta 7 por una avalancha

Una avalancha, pero de críticas, acumula el Madrid en el último mes, con Xabi Alonso como protagonista de los mayores decibelios, pero la gran mayoría de los jugadores, excepto Mbappé y Courtois, no se libran del ruido. Momento clave de la temporada este Olympiakos-Real Madrid, de la quinta jornada de la fase liga, en el que hay bastantes cosas más en juego que los tres puntos. El crédito de Xabi vive una calma tensa y los jugadores tienen en su mano revivirle o dejarle caer: «No soy el primer entrenador que tiene que convivir en estas situaciones. Pienso mucho estos días en que harían Carlo, Mourinho o Pelegrini cuando pasaron por una curva, como nosotros ahora». «¿Le estáis cuestionando o está cuestionado?», dijo irónicamente Mendilíbar.

Es verdad que nadie en el Madrid cree que los futbolistas más alejados de Xabi, encabezados por Vini, y seguidos por más pesos pesados como Bellingham, Valverde o Camavinga, tengan en su cabeza hacerle la cama al tolosarra, pero si no es así lo están disimulando bastante bien: «Hay que tener mucho respeto por los jugadores. Ellos son exigentes y profesionales y tienes que estar conectados con ellos. No voy a hablar de este asunto de la cama. Sé lo que son los vestuarios, lo que tienes que pasar y cómo tienes que convivir con el ruido externo. Son situaciones que no nos pueden hacer perder el foco. Los resultados no son los deseados, sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos».

El compromiso, la intensidad, los kilómetros recorridos y la actitud que han mostrado desde la victoria en el clásico dejan a la plantilla tocada y reabren algunos de los debates de la pasada temporada. Uno de ellos es, además del divismo del vestuario, repleto de un ego en muchos casos desmesurado e injustificado, el nivel real de este equipo. Hay algunas personas en el club que consideran que este Real Madrid tiene tres estrellas (Mbbapé, Courtois y Bellingham) o cuatro, dependiendo de si a Vinicius le da la gana recuperar el nivel que mostró en su prime con Ancelotti. Del resto consideran que son buenos jugadores, pero quizás muchos no tendrían sitio en un Madrid de épocas pasadas.

A Atenas ha llegado el Madrid con bajas importantes en defensa. A las conocidas en defensa. A las consabidas de Carvajal, Rudiger y Militao, se le sumó ayer la de Huijsen, que con una sobrecarga se quedó en Madrid. Mismo destino que Courtois, baja por una gastroenteritis. Jugará Lunin y veremos qué defensa coloca Xabi en un encuentro en el que los futbolistas están obligados a dar un paso adelante. Es eso o seguir abriéndole la puerta a su entrenador.