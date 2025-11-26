Suscribete a
champions | olympiakos - real madrid

El infierno griego pone a prueba el compromiso de los futbolistas con Xabi y la reacción que exige el club

El Madrid visita al Olympiakos, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions, con la necesidad de ganar y, sobre todo, de dar una buena imagen que no ahonde la crisis de juego y resultados

Xabi, en un rondo ayer en el entrenamiento en Valdebebas
Xabi, en un rondo ayer en el entrenamiento en Valdebebas efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Enviado especial a Atenas

20 grados, sol, atascos y un turismo comedido propio de la temporada baja en la que nos encontramos. Atenas recibió al Madrid con un tiempo excelente para ser finales de noviembre, pero con el mismo caos de siempre. Aquí los peatones son como los Reyes ... Magos, y los coches circulan en grandes cantidades y con el respeto justo para no hacer ricos a los seguros. Como seguro es el Georgios Karaiskakis, un estadio mitad campo de fútbol mitad prisión. Todas sus puertas de entradas tienen concertinas en la parte superior para evitar que los aficionados salten y se cuelen. Nadie olvida que aquí, en 1981, se produjo la mayor tragedia del deporte de este país cuando 21 aficionados (20 de Olympiakos y 1 del AEK de Atenas) murieron en la puerta 7 por una avalancha

