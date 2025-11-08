Suscribete a
El bar de Mou

Noviembre blanco

«A Xabi no se le ha oído gestionar el ego de Vinicius, su jugador más poderoso, como lo hizo Arne Slot en Liverpool.Y quien dice con Vinicius, dice con Endrick»

Xabi Alonso y Vinicius, en Anfield
Xabi Alonso y Vinicius, en Anfield EFE
Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

Noviembre tiene su sonata. Si abril, decía aquí Foxá, es clásico, con friso de sonrosadas doncellas y lilas con rocío (anuncio de las inminentes orejonas), noviembre tiene un romanticismo de litografía desvanecida y bruma de bosque. Xabi en la banda de Anfield bajo la lluvia, ... fingiendo creer (no encuentro otra explicación a los cambios) que en el otoño pasa la savia y las cortezas están llenas de futuras mariposas (tiene esa gran hermosura, la de ser promesa: somos un equipo en construcción, es decir, aspirante no a la Champions, sino al Paleta Agromán). Pero noviembre, insiste el poeta, da a las olas una luz fría: hay horóscopos que dicen que es un mes de traiciones y naufragios.

