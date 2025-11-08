Noviembre tiene su sonata. Si abril, decía aquí Foxá, es clásico, con friso de sonrosadas doncellas y lilas con rocío (anuncio de las inminentes orejonas), noviembre tiene un romanticismo de litografía desvanecida y bruma de bosque. Xabi en la banda de Anfield bajo la lluvia, ... fingiendo creer (no encuentro otra explicación a los cambios) que en el otoño pasa la savia y las cortezas están llenas de futuras mariposas (tiene esa gran hermosura, la de ser promesa: somos un equipo en construcción, es decir, aspirante no a la Champions, sino al Paleta Agromán). Pero noviembre, insiste el poeta, da a las olas una luz fría: hay horóscopos que dicen que es un mes de traiciones y naufragios.

-Las rosas de noviembre tienen una anemia de estufas; pero el hogar está más lleno de ternura y son más fabulosos los castillos agigantados en la niebla.

Los más jóvenes no entienden que nadie pueda venirse abajo por un partido perdido fuera y en Liverpool. Como la prensa española no tiene otra encomienda que hacer jijas con Vinicius, su enemigo estructural, hubo de ser la prensa inglesa la que les recordara la naturaleza del Real Madrid: «El Real Madrid -escribieron en 'The Sun'- son los Harlem Globetrotters vestidos de blanco. Representan la fuerza y la majestad, la emoción y la villanía, el poder y la gloria. Y son, con diferencia, el mejor equipo que el mundo haya visto jamás, con más del doble de Copas de Europa que cualquier otro club. El Real Madrid llega esta noche a Anfield repleto de Galácticos, como de costumbre, tras haber ganado 13 de sus 14 partidos esta temporada». Semejante reconocimiento se ajustaba a la línea histórica del país que inventó el fútbol, cuando Churchill le hizo a Alfonso Paso, que era atlético, la confidencia definitiva: «Hay dos cosas que los ingleses nunca podremos tener: una es el Mediterráneo, y la otra, el Real Madrid». Y aquí es donde se nos queda pequeño Xabi, como se quedó pequeño, salvando las distancias en lo suyo, el otro Xavi, con los mugrillas de los medios pronunciando 'Sabi' unos, y otros 'Chabi', como si el nombre no fuera importante, ¿o cree alguien que Huijsen sería titular en el Madrid si se llamara Baldomero? En resumen de Gareth Bale, el futbolista más inteligente (de ahí la animadversión que suscitaba) que ha pasado por el Bernabéu, tras la noche de Anfield:

-No es lo mismo entrenar al Leverkusen que al Real Madrid, tienes que gestionar más egos que hacer cambios en tácticas.

A Xabi no se le ha oído gestionar el ego de Vinicius, su jugador más poderoso, como lo hizo Arne Slot en Liverpool: «Vini Jr es un futbolista verdaderamente excepcional. Rápido como un rayo, increíble en los duelos uno contra uno, puede regatear a tres o cuatro jugadores seguidos». Y con eso ya has conseguido del jugador más disposición emocional que con toda la chapa de trigonometría de la presión que pueda darle Sebas Parrilla en medio año de rondos en Valdebebas. Y quien dice con Vinicius, dice con Endrick. Borges se hacía cruces con que a Tácito se le escapara la Crucifixión (aunque la registra su libro), como nos las hacemos nosotros, simples aficionados, con que a Xavi se le escapara Vito Roque como a Xabi se le va a escapar Endrick, que en Liverpool, donde todo lo que hacía falta para empatar era un poco de carácter, se quedó en el banco, para hacer hueco al otoñal Rodrygo, y a un atribulado Trent en el momento menos romántico que pudiera imaginarse. Pero el piperío se defiende: «Tenemos a Mbappé». Mas Mbappé no es un delantero centro. Mbappé es un verso suelto, probablemente el mejor verso suelto que se haya escrito nunca, y como goleador, un palomero, que es de lo que juega. Intentar asustar con Mbappé a unos centrales del carácter de Van Dijk y Konaté es como intentar asustar a un notario con un lirio cortado. A cambio, obtuvimos un toque de guasa madrileña: ver en la defensa del área ante los balones parados a Vinicius con Van Dijk y a Güler con Konaté. Ibrahima Konaté, era el hombre. Ya llegará mayo. «Que por mayo era, por mayo, / cuando hace la calor, / cuando los trigos encañan / y están los campos en flor, / cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor»...