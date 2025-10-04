Suscribete a
El bar de Mou

La noche de Kazajistán

«Se nos caen del pil pil Vinicius y Valverde y se nos viene arriba ese PSG liberado de Mbappé y atado a Luis Enrique»

Valverde versus Xabi, humear, humea

Xabi Alonso, tras concluir el partido en Kazajistán
Kazajistán, donde Valverde dio las tres voces, montándole otro cristo a Alonso, que hartos tiene ya.

Cristo dio las tres voces (los tres sonoros noes al diablo que lo tentaba) en los confines del desierto, y Valverde, sin tentación mediante, las dio en Kazajistán ... , un país tan simpático que su gobierno consideró organizar en el estadio donde el otro día jugó el Madrid una corrida de toros con miuras. En su Museo Central, por cierto, laboraba Kornílov, el arqueólogo de 'La facultad de las cosas inútiles', el libro en el que Yuri Dombrovsky, describiendo la patocracia de Stalin, anticipó la patocracia de Rosie von der Leyen que entre todos nos hemos dado.

