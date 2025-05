Huijsen inicia la reconstrucción del Real Madrid desde la defensa

Con la Liga sentenciada y merecidamente celebrada por el Barcelona, el Real Madrid ya no se juega nada más allá de un posible 'pichichi' de Kylian Mbappé, que haría algo menos amarga su primera temporada de blanco, y el orgullo de finalizar el ... campeonato lo más cerca posible del campeón azulgrana. Por delante tiene el partido de esta tarde ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y el del próximo fin de semana ante la Real Sociedad en el Bernabéu, una cita que pondrá fin a la etapa en el club de unos cuantos madridistas, empezando por el técnico Carlo Ancelotti.

Mientras el italiano y sus jugadores afrontan las dos últimas páginas de su agenda liguera, en las oficinas del club hace tiempo que se trabaja a fondo para reconstruir el equipo con el objetivo de dejar atrás una discreta temporada y corregir las carencias que impidieron que haya competido al nivel de temporadas anteriores. Un trabajo que dio su primer fruto este sábado con el primer fichaje oficial, el de Dean Huijsen, que se vestirá de blanco ya para la disputa del Mundial de Clubes FIFA que arranca en apenas un mes en los Estados Unidos.

'Jausen', como en realidad se pronuncia, es solo la primera piedra del edificio que Florentino Pérez quiere edificar para su nuevo técnico, Xabi Alonso. Una incorporación con carácter de urgencia por las acuciantes necesidades del equipo y por el interés de varios gigantes de la Premier League en hacerse con los servicios del espigado central, que se ha confirmado este año con su buen hacer en el Bournemouth y su primera convocatoria con la selección española absoluta. No será la única, pues en breve le pueden acompañar otras dos incorporaciones para apuntalar los cimientos de lo que será el Real Madrid 2025-26.

Pese a que aún no hay constancia oficial, el primer refuerzo blanco para la zaga fue Trent Alexander-Arnold, objeto de deseo en las oficinas del Bernabéu desde hace mucho tiempo. Dueño del lateral derecho del Liverpool en la última década, el internacional inglés anunció hace ya semanas su decisión de no renovar y por tanto su adiós a la banda de Anfield. Su llegada aún no tiene oficialidad a la espera de que Real Madrid consiga que el Liverpool le dé permiso para incorporarse ya en el Mundial de Clubes. El visto bueno de los 'reds' podría rondar el millón de libras y las posturas no están muy alejadas.

Un lateral izquierdo y otro central

La tercera pieza de esta renovación casi en bloque de la defensa madridista llegará para cubrir la otra banda, la izquierda, donde este año Mendy apenas ha aparecido por culpa de las lesiones y Fran García no ha terminado de convencer. El objetivo número uno para este puesto es Álvaro Carreras, excanterano blanco que ha brillado este año con la camiseta del Benfica. Su juventud, 22 años, su paso previo por la casa y su buen hacer ante el Barça de Lamine Yamal en Champions, le han colocado por encima de otros nombres que estudió la directiva. La operación para vestirlo otra vez de blanco está avanzada, pero si no llega a concretarse el club maneja alternativas como las de Alejandro Grimaldo, lateral de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, o el húngaro del Bournemouth Milos Kerkez.

Con estas tres incorporaciones y a la espera de una posible oportunidad de mercado como podría ser el internacional alemán Jonathan Tah, que ha terminado contrato con el Leverkusen, el Madrid de Xabi Alonso se presentará en el Mundial de Clubes con una defensa completamente nueva, en la que solo se mantendría Raúl Asencio. Con Carvajal y Militao ya recuperados pero sin ritmo de competición, y con Rüdiger y Alaba, muy justos, no había otra alternativa si el equipo merengue quería competir con garantías en Estados Unidos. Porque sin una defensa firme, o con una llena de parches como Valverde o Tchouameni, ha quedado demostrado este año que es complicado sostener el juego de todo el equipo.