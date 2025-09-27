Atlético de Madrid - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Real Madrid visita hoy 27 de septiembre el Riyadh Air Metropolitano para disputar el primer derbi madrileño de la temporada frente al Atlético de Madrid. A lomos de un inexpugnable Mbappé y de un embriagador pleno de victorias, Xabi Alonso y sus nuevos fichajes, estelares en sí mismos, vienen cimentando un juego más cauto y más sobrio, inevitablemente también menos dicharachero. Vida adulta, desazón.

El Atlético de Madrid, por su parte, continúa su deriva particular. Su última y sufrida victoria frente al Rayo Vallecano y el tanto aquel de Gallagher en Mallorca tras la expulsión de Sørloth le han permitido tomar algo de oxígeno, pero de ningún modo parte como favorito para el partido. Ítaca todavía queda lejos.

Así, este derbi constituye la primera de las grandes fechas de la temporada. La siguiente, como tal, se dará el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, cuando Real Madrid y FC Barcelona se citen para El Clásico. Los recuerdos de todos los acontecidos el año pasado son mejores para unos que para otros, pero en el fondo nadie quiere mirarse hacia atrás desde la ventana del presente. No queremos odiarnos.

A qué hora es el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid hoy

El primer derbi madrileño de La Liga 2025/26 entre Atlético y Real Madrid se juega hoy sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de DAZN y del canal M+ LaLiga (dial 54) de Movistar Plus. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.