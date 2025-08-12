Quién es Gonzalo García, el canterano del Real Madrid que se ha ganado un hueco en la primera plantilla: edad, contrato y estudios

Quién es Gonzalo García, el delantero canterano del Real Madrid: sus estudios, qué edad tiene y cuál es su nuevo contrato y cláusula El delantero que brilló en el Castilla hereda el '16' de Endrick

Si se mira a las plantillas de los equipos de Primera División, son muchos los futbolistas que han pertenecido en algún momento de su carrera al Real Madrid, ya sea en el primer equipo o en alguna de las categorías del fútbol base. Eso sí, en las últimas temporadas ha costado más que esos jugadores formados en La Fábrica hayan acabado vistiendo la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti no se prodigaba en darle oportunidades a los canteranos, a no ser que fueran encuentros de pretemporada, aquellos en los que muchos internacionales se ausentaban por los compromisos con sus selecciones, rondas prematuras de Copa del Rey o situaciones de extrema necesidad.

Esto ocurrió, en gran medida, en los últimos meses con Carletto al frente del Real Madrid. Las numerosas bajas en todas las demarcaciones dieron paso a varios jugadores habituales en el Real Madrid Castilla. Fran González se estrenó en Liga al aprovechar las ausencias de Courtois y Lunin, Raúl Asencio fue un habitual desde mitad de curso, Jacobo Ramón también sumó minutos en el eje de la zaga en la recta final, el veloz extremo Víctor Muñoz debutó ni más ni menos que en un Clásico, Gonzalo García marcó un gol clave para superar una eliminatoria en Copa...

Pero instalarse en el primer equipo madridista es muy complicado. Este verano han salido en definitivo Jacobo Ramón en dirección al Como, Yusi al Deportivo Alavés, Chema Andrés fue traspasado al Stuttgart o Víctor Muñoz a Osasuna. Son algunos ejemplos de jugadores con mucho protagonismo reciente en La Fábrica que tendrán que buscarse un hueco en la élite fuera de la casa donde han acabado su formación.

No es el caso de Gonzalo, al que no solo se le ha adjudicado un dorsal del primer equipo, sino que, también, ha renovado hasta el 30 de junio de 2030. «En el pasado Mundial de Clubes fue el máximo goleador del torneo y la FIFA lo incluyó en el once ideal», valoraba el Real Madrid en el comunicado en el que anunciaba su extensión de contrato. Pese a los rumores de si heredaría el '9' de Mbappé, finalmente ese se lo queda Endrick, cuyo '16' es el dorsal que ahora pertenece a Gonzalo.

Pero, ¿cómo y quién es realmente Gonzalo? Ese jugador que empezó siendo una apuesta de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes y que ahora ya es una realidad.

Quién es Gonzalo García

Gonzalo García Torres, nacido en Madrid el 24 de marzo de 2004, lleva prácticamente toda su vida en el Real Madrid, donde se incorporó en categoría alevín procedente del Jarama Race. Solo tuvo un paréntesis de una temporada en el Mallorca en cadete.

Puede ocupar cualquiera de las posiciones del frente del ataque. La pasada temporada, en el Real Madrid Castilla a las órdenes de Raúl González Blanco, desempeñó más la función de '9', demostrando capacidad para estar en el sitio correcto en el momento adecuado.

De hecho, Gonzalo fue el máximo goleador de Primera Federación en la campaña 2024-25 con 25 goles, pichichi de manera destacada de la categoría. Llevó su firma prácticamente el 50% de los tantos del equipo. Un año que ha guardado algunas semejanzas con el que firmó en el curso 22-23 en el Juvenil A de Arbeloa, el año del triplete, con 35 tantos.

Un instinto de hombre de área que se prolongó durante el Mundial de Clubes, en el que Gonzalo se consagró como el máximo goleador del torneo gracias a sus cuatro tantos y una asistencia (factor diferencial su asistencia para resolver el empate con Di María, Marcos Leonardo y Guirassy), algo que le ha valido para ganarse un puesto en la primera plantilla del conjunto blanco.

Pese a sus 21 años, Gonzalo nunca se ha enfundado la camiseta de la Selección Sub-21, aunque sí ha sido internacional con la Sub-19. En este sentido, cabe reseñar que el jugador aún puede actuar en la Sub-21, ya que, aunque tiene 21 años, el próximo ciclo (2025-2027) está destinado a los jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2004 (él nació en marzo de ese año), por lo que Gonzalo podría ser uno de los estandartes de David Gordo... siempre y cuando Luis de la Fuente no lo cite directamente para la absoluta.

Más allá del fútbol, Gonzalo García compagina el deporte con un doble grado de ADE y Business Analytics con especialización en Big Data. «Un gran estudiante», como destacaban a Relevo desde la Universidad Villanueva donde cursa los estudios, y en cuya familia no hay antepasados ligados al fútbol. Su abuelo, Manuel Torres Cansino, fue torero, y sus tíos, los Torres Morote, una familia de seis hermanos en la que cuatro de ellos jugaron al rugby, rostros muy reconocidos del oval sevillano. Javier, David y Coco fueron internacionales con España, mientras que su hermano Alejandro también jugó en Sevilla al rugby. Gonzalo es hijo de la única hermana de esa familia. Su carácter combativo también se debe a esa cercanía con el rugby.