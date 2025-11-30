Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Girona - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Liga

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Girona - Real Madrid, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 30 de noviembre

Girona - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy
Girona - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy AFP
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Madrid regresa a la Liga este domingo, 30 de noviembre, después de su triunfo en la Champions ante el Olympiacos, una victoria con la que el conjunto de Xabi Alonso cortó una racha negativa de tres encuentros seguidos sin ganar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app