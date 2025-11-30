Girona - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Real Madrid regresa a la Liga este domingo, 30 de noviembre, después de su triunfo en la Champions ante el Olympiacos, una victoria con la que el conjunto de Xabi Alonso cortó una racha negativa de tres encuentros seguidos sin ganar.

Los blancos, que empataron en sus dos últimos partidos de Liga frente al Rayo Vallecano (0-0) y el Elche (2-2), vieron reducida su ventaja la pasada jornada respecto al Barcelona, al que solo aventaja en un solo punto. El Madrid, que en la Champions vencieron al Olympiacos con una exhibición goleadora de Mbappé, autor de un póquer, necesita asegurar los tres puntos en Montilivi.

Para ello cuenta con el excelente momento de Mbappé, que suma 22 goles esta temporada con el Madrid, más de la mitad de los conseguidos por su equipo (40).

El Girona, por su parte, está muy lejos de aquel equipo que sorprendió hace dos temporadas y que terminó metiéndose en la Champions por primera vez en su historia. Los de Míchel reciben al Madrid en puesto de descenso y su único objetivo es intentar puntuar para salir de esa zona. En la pasada jornada a los gironís se les escapó la victoria en La Cartuja en la recta final del partido después de haberse adelantado en los primeros minutos.

Horario del Girona - Real Madrid de LaLiga

El Girona - Real Madrid, encuentro que se disputa este domingo en el estadio Montilivi y correspondiente a la jornada 14 de la Liga, está programado para las 21.00 horas.

Dónde ver el Girona - Real Madrid en televisión y online hoy

El encuentro de Liga entre el Girona y el Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus a través del canal M+LaLiga (dial 54). Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 14 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.