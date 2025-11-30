Directo Fútbol
Girona - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 14
La Liga
Sigue en directo el Girona - Real Madrid, partido de la Liga, domingo 30 de noviembre
Eduardo Barrero
Rincón en los micrófonos de Movistar +: «Estábamos reclamando una falta, no habíamos visto la mano de Mbappé en el terreno de juego»
¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!
Buen planteamiento del Girona. Los de Michel han sido mejores en la primera parte. Veremos si hay cambios en el descanso.
Min 49. El Real Madrid intenta sacar el balón jugado
Poco acierto ofensivo de los de Xabi Alonso en la primera parte.
Martínez Montoro, árbitro de ABC
Min 40. Gol de Mbappé, pero el Var le llama porque previamente toca el balón con la mano. De Burgos lo revisa y lo anula 👎. Cualquier mano del jugador que marca gol , anula la posibilidad de conseguir gol.
Min 45. ¡¡¡GOOOOOLAZOOOO DEL GIRONA, GOLAZO DE ONAHI!!
El mediocentro marroquí dispara a placer cerca del punto de penalti y después de una dejada. La pega muy bien, imposible para Courtois.
Min 42. ¡¡¡MANO DE MBAPPÉ, GOL ANUNALDO!!!
El delantero francés toca el balón con la mano y le ayuda a meter gol. Bien anulado.
Min 40. ¡¡¡GOOOOL DEL REAL MADRID, GOLLLL DE MBAPPÉ!!!
Gol muy raro del francés. Taconazo de Bellingham, la busca Mbappé y cae Rincon. Parece que no hay nada.
Min 39. ¡¡¡¡¡QUE PARADÓN DE GAZZANIGA!!!!
Militao remata el centro de Mbappé al palo largo y el portero del Girona, suspendido en el aire, despeja el balón el el último segundo, PARADÓN.
Min 35. Vanat cae en el área, Montilivi pide penalti
El Real Madrid sale a la contra. Partido de ida y vuelta.
Min 26. ¡¡PARAA COURTOIS EN DOS TIEMPOS!!
El belga no es capaz de parar a la primera el disparo de Tsygankov y deja el balón botando en el área pequeña.
Min 22. ¡¡Jugadón del Real Madrid!!
Balón largo para Fede que descarga en Mbappé. El francés centra pero no encuentra a nadie.
Min 15. Roba Militao en el área del Girona
Finalmente retrasa el balón para jugar con tranquilidad.
Min 11. ¡¡Mbappé fueraaaaaa!!
Vanat le pasa el balón sin querer al delantero del Real Madrid que dispara por encima del larguero.
MIn 5. Ataca el Real Madrid a la contra
Vinicius y Mbappé al espacio. Sin peligro para el Girona.
El Girona llega en el puesto 18 con 11 puntos
El equipo de Michel está solo a un punto de salir de la zona de descenso.
El equipo blanco llega como tercero en la clasificación con 32 puntos
Por detrás del FC Barcelona y Villareal, que ya han ganado sus respectivos partidos esta jornada.
