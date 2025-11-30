Suscribete a
  • Azzedine Ounahi (44')
1
0
2ª parte
Real Madrid
LaLiga EA Sports. Jornada 14 Domingo 30/11 21:00h. Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Estadio Montilivi. Canal Movistar LaLiga

Directo Fútbol

Girona - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 14

La Liga

Sigue en directo el Girona - Real Madrid, partido de la Liga, domingo 30 de noviembre

Eduardo Barrero

22:08

Min 46. Buen robo de Vinicius en campo contrario, el disparo se estrella contra la defensa

22:06

¡¡EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE!!

22:06

Cambio en el Real Madrid

Sale Arda Güler, entra Camavinga.

21:59

La mano de Mbappé

21:57
21:53

Rincón en los micrófonos de Movistar +: «Estábamos reclamando una falta, no habíamos visto la mano de Mbappé en el terreno de juego»

21:51

¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!

Buen planteamiento del Girona. Los de Michel han sido mejores en la primera parte. Veremos si hay cambios en el descanso.

21:50

Min 49. El Real Madrid intenta sacar el balón jugado

Poco acierto ofensivo de los de Xabi Alonso en la primera parte.

21:49

Cuatro minutos de añadido en la primera parte

21:48

Martínez Montoro, árbitro de ABC

Min 40. Gol de Mbappé, pero el Var le llama porque previamente toca el balón con la mano. De Burgos lo revisa y lo anula 👎. Cualquier mano del jugador que marca gol , anula la posibilidad de conseguir gol.

21:47

Min 45. ¡¡¡GOOOOOLAZOOOO DEL GIRONA, GOLAZO DE ONAHI!!

El mediocentro marroquí dispara a placer cerca del punto de penalti y después de una dejada. La pega muy bien, imposible para Courtois.

21:45

Min 44. ¡¡Bryan gil fueraaaa!!

Buena acción a la contra, sin peligro para Courtois.

21:44

Min 42. ¡¡¡MANO DE MBAPPÉ, GOL ANUNALDO!!!

El delantero francés toca el balón con la mano y le ayuda a meter gol. Bien anulado.

21:43

MIn 41. ¡¡EL árbitro espera indicaciones del VAR, posible mano de Mbappé!!

21:42

Min 40. ¡¡¡GOOOOL DEL REAL MADRID, GOLLLL DE MBAPPÉ!!!

Gol muy raro del francés. Taconazo de Bellingham, la busca Mbappé y cae Rincon. Parece que no hay nada.

21:40

Min 39. ¡¡¡¡¡QUE PARADÓN DE GAZZANIGA!!!!

Militao remata el centro de Mbappé al palo largo y el portero del Girona, suspendido en el aire, despeja el balón el el último segundo, PARADÓN.

21:39

Min 38. Sale el Real Madrid a la contra, doble disparo de Bellingham y Güler

21:38

Min 37. Aprieta el Girona, buenas acciones ofensivas de Ounahi y Vanat

21:37

Min 36. Buena acción defensiva de Rüdiguer

21:37

Min 35. Vanat cae en el área, Montilivi pide penalti

El Real Madrid sale a la contra. Partido de ida y vuelta.

21:35

Min 34. Posesión larga del Girona

21:33

Min 32. Centro largo de Arda Güler

21:32

Min 31. Roba el Madrid en campo contrario y centro peligroso de Bellingham

21:31

Min 30. Centro sin peligro del Girona

21:30

MIn 29. Arnold regala el balón en la frontal del área

Defiende Militao.

21:28

Min 27. ¡¡Disparo de Ounahi rozando el palo izquierdo!!

21:28

Min 26. ¡¡PARAA COURTOIS EN DOS TIEMPOS!!

El belga no es capaz de parar a la primera el disparo de Tsygankov y deja el balón botando en el área pequeña.

21:26

Min 25. Posesión larga del Real Madrid

21:25

Min 24. Ataque sin peligro del Girona, buena defensa de los blancos

21:24

Min 23. ¡Vinicius dispara fuera!

Sin peligro para Gazzaniga.

21:23

Min 22. ¡¡Jugadón del Real Madrid!!

Balón largo para Fede que descarga en Mbappé. El francés centra pero no encuentra a nadie.

21:21

Min 21. Presión alta del equipo de Michel

21:20

Min 19. Centro sin peligro al área pequeña de Vinicius

21:20

Min 18. ¡¡OCASIÓN PELIGROSA DE VANAT EN EL ÁREA DEL MADRID!!

Militao soluciona rápido.

21:18

Min 17. Ataca Tsygankov, Vinicuis baja a defender

21:16

Min 15. Roba Militao en el área del Girona

Finalmente retrasa el balón para jugar con tranquilidad.

21:15

Min 14. Larga posesión del equipo blanco

21:13

Min 13. Buena acción ofensiva de Vanat

Defiende bien Rüdiguer.

21:13

Min 11. ¡¡Mbappé fueraaaaaa!!

Vanat le pasa el balón sin querer al delantero del Real Madrid que dispara por encima del larguero.

21:11

Min 10. El Girona calma el partido

21:10

Min 9. ¡¡EL DISPARO DE GÜLER FUERAAA!!

Rozando el palo izquierdo de la portería.

21:09

Min 8. Buen centro de Arnold, atrapa Gazzaniga

21:08

Min 7. Centro de Fran García que no encuentra un rematador

Posesión del equipo blanco.

21:06

MIn 5. Ataca el Real Madrid a la contra

Vinicius y Mbappé al espacio. Sin peligro para el Girona.

21:05

Min 4. Presión alta del equipo catalán, el Real Madrid incómodo en estos primeros minutos

21:04

Min 3. Domina el Girona

21:03

Min 2. Dispara Tsygankov sin peligro, despeja Rüdiguer

21:02

Min1. Primera posesión larga del Girona

21:02

¡¡EMPIEZA EL PARTIDO!!

Balón largo de Courtois en la primera posesión del Real Madrid.

20:58

¡Saltan los jugadores al campo, esto empieza ya!

20:56

¡Jugadores en el túnel de vestuarios!

20:55

¡CINCO MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!

20:51

El Girona llega en el puesto 18 con 11 puntos

El equipo de Michel está solo a un punto de salir de la zona de descenso.

20:45

El equipo blanco llega como tercero en la clasificación con 32 puntos

Por detrás del FC Barcelona y Villareal, que ya han ganado sus respectivos partidos esta jornada.

20:40

¡20 minutos para que comience el partido!

20:35

El Real Madrid llega a Montilivi con dos partidos seguidos sin ganar

20:32

El equipo titular del Girona FC

20:31

Xabi Alonso recupera a Militao y a Rüdiguer, los dos directos al once inicial

20:30

El Girona anuncia la BAJA de Stuani

20:28

11 confirmado del Real Madrid

20:27

¡Buenas tardes y bienvenidos al Girona vs Real Madrid!

