Getafe - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 9

21:50 Kiko Femenía en Movistar+ «El Madrid te somete mucho, es muy difícil, pero tenemos que dar un poco más».

21:49 FINAL DE LA PRIMERA PARTE Getafe CF 0 - 0 Real Madrid.

21:48 Min 45 + 2. ¡¡Disparo peligroso!! Disparo potenete de Alaba que despeja Soria.

21:47 Min 45 +1. Falta peligrosa en la frontal del área para el Real Madrid. La jugará Alaba.

21:46 ¡Dos minutos de tiempo añadido!

21:45 Min 44. Posesión larga del Real Madrid.

21:43 Min 41. Jugada muy trastabillaba que acaba con una ocasión muy clara de Rodygo Bloquea Soria sin problemas.

21:40 Min 39. ¡Disparo muuuuy peligroso de Alex que se marcha rozando el palo! Courtois no podía hacer nada.

21:39 Min 38 Falta peligrosa para el Getafe Carreras se hace un lio y al recuperar el balón hace falta.

21:38 Min 36. ¡Disparo muy potente de Tchouaméni desde fuera del área! El balón se marcha fuera rozando el larguero.

21:36 Martínez Montoro, árbitro de ABC Min 5 Caída de Liso en el área del Madrid . Munuera Montero no sanciona nada👍. Es el jugador del Getafe , el que tropieza con el pie de Tchouaméni. Min 22 caída de Alex en el área del Madrid , quejándose de un golpe en el pie de Valverde. Se deja caer, y hace bien en no sancionarlo el colegiado 👍. Simula el atacante.

21:34 Min 32. ¡Ocasión muuuuy peligrosa de Mastantuono! Djene consigue defender al argentino en el último momento.

21:32 Min 30. ¡Disparo de Mbappé a las manos de Soria!

21:30 Min 29. Posesión larga del Real Madrid. El conjunto blanco mueve el balón de un lado a otro buscando un hueco.

21:29 Min 28. Doble córner para el Real Madrid. Mastantuono juega atrás y los de Xabi comienzan de nuevo a armar el ataque.

21:26 0-0 en el Coliseum cuando superamos el ecuador de la primera parte.

21:26 Min 25. ¡¡¡Ocasión peligrosa del Real Madrid!!! Mbappé hace un control sublime y caracolea dentro del área entre tres defensas. Finalmente Djene consigue defender.

21:24 Min 23. ¡El Coliseum pide penalti! El árbitro confirma que NO hay penalti.

21:21 Min 19. Error en salida del Real Madrid que el Getafe aprovecha para montar la contra. El Getafe consigue una falta peligrosa que Luis Milla centra al interior del área.

21:19 Min 17. Mano de Mastantuono. El Real Madrid ataca con balones filtrados entre la defensa de Bordalás.

21:18 Min 16. Falta de Arambarri sobre Tchouaméni.

21:17 Min 15. Posesiones muy cortas del Getafe CF.

21:15 Min 14. Mano de Arambarri en el centro del campo.

21:14 Min 13. Falta de Mbappé dentro del área del Getafe.

21:12 Min 11. El Real Madrid muy activo en la recuperación de balón.

21:11 Min 10. Caída fea de Fede Valverde Rico le desestabiliza en el aire y el mediocentro del Real Madrid cae al suelo.

21:09 Min 8. ¡¡Disparo peligroso de Mbappé que se va ronzado el palo!!

21:08 Min 7. ¡Paaaaaaradón de David Soria a Mbappé! El delantero no define bien aunque dispara desde una posición cómoda.

21:07 Min 6. Contraataque peligroso del Real Madrid.

21:06 Min 5. Posible falta sobre Adrián Liso en la frontal del área.

21:05 Min 4. Rodrygo filtra un balón al interior del área pero Mastantuono no llega.

21:04 Min 3. Fuera de juego del Álvaro Carreras. El equipo blanco pisa área contraria por primera vez en el partido.

21:03 Min 2. Posesión larga del Real Madrid El equipo de Bordalás presiona alto para buscar un error en la salida de balón de los blancos.

21:01 ¡Comienza el partido! Saca el Real Madrid con protesta incluida por el FC Barcelona vs Villareal en Miami.

21:00 ¡Djene cumple 301 partidos con el Getafe CF!

20:58 El Coliseum, abarrotado, corea el himno del club 'a capella' ¡Ambientazo para la jornada 9 del campeonato liguero!

20:56 Jugadores en el túnel de vestuarios

20:55 ¡5 minutos para que empiece el partido!

20:52 Toni Muñoz, directivo deportivo del Getafe CF, en Movistar + «Jugar contra el Madrid es un aliciente muy bueno para hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido con nuestras armas. Hay que tener identidad y personalidad».

20:49 Davinchi, el joven lateral del Getafe CF, baja de última hora

20:46 Ya calientan ambos equipos en el terreno de juego, ¡15 minutos para el inicio!

20:36 Emilio Butragueño en Real Madrid TV «Aquí siempre es difícil, juegan con mucha intensidad, son muy sólidos. Es muy importante el partido, tenemos un ciclo con partidos muy difíciles y conviene iniciarlo con una victoria».

20:30 ¡30 minutos para que comience el partido en el Coliseum!

20:25 El equipo titular de José Bordalás

20:24 El 11 inicial del Real Madrid