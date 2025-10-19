Getafe - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 9

Directo Fútbol
Eduardo Barrero
Kiko Femenía en Movistar+
«El Madrid te somete mucho, es muy difícil, pero tenemos que dar un poco más».
Min 41. Jugada muy trastabillaba que acaba con una ocasión muy clara de Rodygo
Bloquea Soria sin problemas.
Min 39. ¡Disparo muuuuy peligroso de Alex que se marcha rozando el palo!
Courtois no podía hacer nada.
Min 38 Falta peligrosa para el Getafe
Carreras se hace un lio y al recuperar el balón hace falta.
Min 36. ¡Disparo muy potente de Tchouaméni desde fuera del área!
El balón se marcha fuera rozando el larguero.
Martínez Montoro, árbitro de ABC
Min 5 Caída de Liso en el área del Madrid . Munuera Montero no sanciona nada👍. Es el jugador del Getafe , el que tropieza con el pie de Tchouaméni.
Min 22 caída de Alex en el área del Madrid , quejándose de un golpe en el pie de Valverde. Se deja caer, y hace bien en no sancionarlo el colegiado 👍. Simula el atacante.
Min 32. ¡Ocasión muuuuy peligrosa de Mastantuono!
Djene consigue defender al argentino en el último momento.
Min 29. Posesión larga del Real Madrid.
El conjunto blanco mueve el balón de un lado a otro buscando un hueco.
Min 28. Doble córner para el Real Madrid.
Mastantuono juega atrás y los de Xabi comienzan de nuevo a armar el ataque.
Min 25. ¡¡¡Ocasión peligrosa del Real Madrid!!!
Mbappé hace un control sublime y caracolea dentro del área entre tres defensas. Finalmente Djene consigue defender.
Min 19. Error en salida del Real Madrid que el Getafe aprovecha para montar la contra.
El Getafe consigue una falta peligrosa que Luis Milla centra al interior del área.
Min 17. Mano de Mastantuono.
El Real Madrid ataca con balones filtrados entre la defensa de Bordalás.
Min 10. Caída fea de Fede Valverde
Rico le desestabiliza en el aire y el mediocentro del Real Madrid cae al suelo.
Min 7. ¡Paaaaaaradón de David Soria a Mbappé!
El delantero no define bien aunque dispara desde una posición cómoda.
Min 3. Fuera de juego del Álvaro Carreras.
El equipo blanco pisa área contraria por primera vez en el partido.
Min 2. Posesión larga del Real Madrid
El equipo de Bordalás presiona alto para buscar un error en la salida de balón de los blancos.
¡Comienza el partido!
Saca el Real Madrid con protesta incluida por el FC Barcelona vs Villareal en Miami.
El Coliseum, abarrotado, corea el himno del club 'a capella'
¡Ambientazo para la jornada 9 del campeonato liguero!
Toni Muñoz, directivo deportivo del Getafe CF, en Movistar +
«Jugar contra el Madrid es un aliciente muy bueno para hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido con nuestras armas. Hay que tener identidad y personalidad».
Emilio Butragueño en Real Madrid TV
«Aquí siempre es difícil, juegan con mucha intensidad, son muy sólidos. Es muy importante el partido, tenemos un ciclo con partidos muy difíciles y conviene iniciarlo con una victoria».
