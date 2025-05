El fútbol eficaz de Ancelotti, aluvión de camisetas moradas y la alineación «casi imposible»

El Bernabéu se puso guapo 106 días después, y lo hizo con un Santiago Bernabéu en un avanzado estado de reforma y en una tarde en Madrid de calor, buen fútbol y muchas camisetas moradas. Ha gustado entre la parroquia blanca la segunda equipación de esta temporada, con un color tan identificado con la historia del club. Como gustó el partido de los suyos, dinámico, atrevido, lleno de ocasiones y de un juego, en bastantes ocasiones, divertido: «El objetivo es hacer un fútbol eficaz y sacar los puntos», especificó Ancelotti en la nueva sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El Madrid estrenó ayer su nueva zona de encuentro entre entrenador y periodistas, una sala de prensa de considerables dimensiones y muy bien equipada para los medios de comunicación. El propio presidente Florentino Pérez bajó minutos después de la comparecencia de Ancelotti para verla in situ y quedó gratamente sorprendido por la misma.

Quién no sorprende ya es Rodrygo. El brasileño estrenó ayer titularidad en esta temporada y lo hizo cuajando un buen partido y anotando el tanto de la victoria: «Entre líneas ha creado problemas. Es un delantero especial porque puede jugar en todas las posiciones. Rápido, inteligente sin balón y eficaz en el uno contra uno», señaló Ancelotti. «La semana pasada di una asistencia y esta, gol. Siempre es especial marcar ante tu público. Ancelotti me ha pedido buscar la espalda de la defensa, salió bien la semana pasada y pidió repetirlo», explicó el brasileño.

Rodrygo fue una de las novedades en el once, donde también apareció Camavinga, de los no habituales titulares. Valverde y Kroos salieron desde el banquillo. El uruguayo dio la asistencia del tanto ganador y Rudiger y Ceballos aportaron en los minutos finales en el trabajo defensivo: «Hacer una alineación es muy complicado. Casi imposible. Dejo fuera jugadores que podrían jugar en cualquier equipo del mundo, pero ellos lo entienden. Valverde ha jugado 20 minutos, pero ha sido determinante porque ha dado un pase de gol. No es tanto los minutos que juegan, sino cómo los juegan».

El pleno blanco le deja como líder en solitario y provoca la primera derrota de la temporada de un Betis que dio la cara: «Es un resultado justo. Contra el Madrid tienes que tener más tiempo el balón. Nos penalizó la lesión de Fekir y la baja de William Carvalho, que nos dan mucha proyección», analizó Pellegrini.