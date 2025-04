Formado en el Bondy y el PSG, zurdo y centrocampista con gol: Mbappé visita a Mbappé

Hay dos personas por encima del resto en Lille. Una es Eden Hazard, ídolo y referente del equipo entre 2007 y 2012, época en la que condujo al club del noreste de Francia a ganar la Ligue 1, algo que solo ha sucedido en ... cuatro ocasiones en la historia de la entidad. Jugó 194 partidos, anotó 50 goles, dio 53 asistencias y dejó su huella para siempre. Como lo hizo también Pierre Mauroy, quién da nombre al moderno estadio del Lille. Fue el alcalde de la ciudad durante 28 años (1973-2001) y primer ministro francés entre 1981 y 1982, durante la presidencia de François Mitterrand.

Hasta aquí se ha venido Ethan, el hermano pequeño de los Mbappé, tras seguir los mismos pasos que Kylian. También terminaba contrato con el PSG y decidió no continuar en la capital francesa, aunque desde el club parisino se filtra que fueron ellos los que decidieron no ofrecerle un nuevo contrato. El despecho le pega bastante a Al-Khelaifi.

Noticia Relacionada Ancelotti: «Hablar de Courtois es desviar el tiro» Rubén Cañizares El técnico del Real Madrid evitar polemizar con Simeone y Koke, pero deja clara su postura de los sucedido en el derbi. Mbappé podría jugar en Lille

Ethan se ha mudado al noreste de Francia para unirse a uno de los equipos que mejor y más cuida la cantera, y apuesta claramente por jóvenes futbolistas. Un buen lugar para continuar su proceso de crecimiento: «A mi edad, quedarme en Francia era la mejor opción para progresar y creo que este era el mejor proyecto. El Lille es uno de los mejores clubes de este país. Es un verdadero orgullo jugar aquí», dijo Ethan una vez consumado su fichaje.

El menor de los tres hermanos Mbappé nació el 29 de diciembre de 2006 en Montreuil, una pequeña localidad ubicada al este del área metropolitana de París y no solo se marchó en 2017 con su hermano al PSG, sino que antes, en 2015, ingresó en AS Bondy, el mismo club en el que se formó Kylian. Allí estuvo dos temporadas hasta que entró en el Sub-12 del PSG. En París llego a debutar con el primer equipo en diciembre del pasado año, con solo 16 años, en la victoria contra el Metz en la que Kylian fue protagonista con un doblete. Aparte de ese estreno, jugó otros dos encuentros más en la Ligue 1, aunque ninguno como titular, y otro par en la Copa francesa, también saliendo desde el banquillo. En total, 85 minutos en una temporada en la que su lugar estuvo en el Sub-19, en el que sí era indiscutiblemente titular y acumuló ocho goles y seis asistencias

Ethan es un mediocentro zurdo que tiene un buen desplazamiento en largo, al que le gusta pisar el área rival, que se maneja mejor en zona de tres cuartos que en tareas defensivas, de complexión delgada y buen toque de balón. Hasta ahora ha jugado tres encuentros con el Lille, y solo uno de ellos como titular, pero también es cierto que ha estado todo el mes de septiembre en la enfermería por una lesión muscular.

Reapareció el pasado sábado en Le Havre, pero volvió a romperse y no habrá cara a cara esta noche ante su hermano, que también llega entre algodones tras la recuperación exprés de su lesión: «Ha recuperado bien y rápido. Tomaremos la decisión más correcta y apropiada. Mbappé ha tenido una sobrecarga que ahora con las nuevas tecnologías hablan de grado I. Eso en mi época era una sobrecarga. Él ha querido viajar para jugar, obviamente, porque se encuentra bien. Hay que ver el entrenamiento que hace hoy, y si está a tope y al cien por ciento y no hay riesgos, jugará desde el primer minuto».

A sus 17 años, es pronto para saber si en lugar en el fútbol de Ethan será el que ocupa Kylian, pero parece complicado. El pequeño de los Mbappé es un buen futbolista, pero no con trazos de estrella ni de jugador para equipo top de Europa. De momento, su valor de mercado es de 1'5 millones.

Interés del Betis

El pasado verano, antes de firmar por el Lille, en donde lleva el número 29, el Betis valoró la posibilidad de hacerse con sus servicios, en el que hubiera sido un fichaje con visos de más futuro que presente, pero el interés no fue más allá de ahí y el chaval tenía claro, como en su momento sucedió con Kylian, que a sus 17 años no era el momento de abandonar Francia.

Sí de tener minutos en la Ligue 1, que es lo que Ethan entendía que no le sucedería en el PSG, además de ser consciente que la salida de Kylian no le iba a facilitar en nada su día a día en el club parisino. Luis Enrique siempre fue muy cariñoso con él, pero la abrupta salida de Mbappé al Madrid no era el mejor escenario para que su hermano continuara en París: «Aquí es una apuesta de futuro. Allí, quizás, sobre todo por parte de los que mandan en el PSG, no le iban a poner las cosas fáciles», sentencia a ABC un empleado del Lille. Kylian, en la casa de Ethan.