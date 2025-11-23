Florentino saca los tanques en su discurso más duro como presidente: «No es normal que el Barcelona haya pagado más de 8 millones al vicepresidente arbitral durante 17 años»

Había mucha expectación por escuchar a Florentino Pérez. Hace ya varios años que el presidente del Real Madrid no concede entrevistas y ha reducido al máximo su interacción con los medios, así que su parlamento inicial en cada asamblea de socios suele ser un ... termómetro infalible para medir el pulso del mandatario blanco. Y, la verdad, no defraudó.

En una asamblea de socios ordinaria con un quorum de 1.553 asistentes (720 presentes y 833 en formato telemático), Florentino pronunció un discurso de una hora y 18 minutos con ataques muy duros ante sus conocidos enemigos, pero sobre todo se quitó los grilletes contra el Barcelona, al que en los últimos años había tenido como aliado. Eso se ha acabado. Sus palabras en esta Asamblea marcan un antes y un después en la relación con el club azulgrana

Caso Negreira

Ha tardado más tiempo del que muchos madridistas hubieran querido, pero por fin Florentino elevó la voz contra el caso Negreira. El presidente fue sumamente crítico con el Barcelona y con los estamentos implicados en este asunto, lamentando que nada haya pasado a pesar de la magnitud de lo sucedido: «No es normal que el Barcelona haya pagado más de 8 millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante, al menos, 17 años, por cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente que comunicaba ascensos y descensos. 17 años que coinciden, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en su historia».

Florentino aseguró que no le parecía normal que no hubiera ninguna responsabilidad al respecto, atacó al nuevo presidente del CTA por decir que hay que olvidar el caso Negreira, como dijo esta semana en una entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de Cope, por ser el único club que se ha persona en la causa, y por el mal trato que recibe el Madrid del gremio arbitral, al que considera una vergüenza que ninguno de ellos haya estado entre los 35 colegiados del pasado Mundial de Clubes: «Al menos cuatro presidentes del Barcelona establecieron durante 17 años un sistema de pagos al vicepresidente de los árbitros. El caso Negreira debería haber cambiado radicalmente la estructura federativa y resulta que el nuevo presidente de los árbitros ha dicho que debemos pensar en olvidar el caso Negreria. El caso Negreira quedará para siempre. Y ahí están, y siguen, la mayoría de los árbitros de esa época».

Florentino recordó el episodio de la pasada final de Copa con González Fuertes respecto al Madrid: «Sufrimos una animadversión de miembros del estamento arbitral. Pondré un solo ejemplo. El árbitro encargado del VAR en la final de Copa de este año, amenazó al Madrid en la rueda de prensa previa anunciando que iban a tomar medidas contra nuestro club. ¿Pero cómo un árbitro que se comporta así se puede comportar de forma neutral?».

Una neutralidad que también puso en tela de juicio con el dato de la comparación de las tarjetas rojas en este siglo y en los años concretos del caso Negreira: «Hay muchos datos que podría contar aquí, pero hablaré de las expulsiones. En este siglo, en Liga es un +61 para el Barça y un -2 para el Madrid, comparando dos equipos con idéntico poder deportivo y calidad. En Champions es +12 para el Barça y +13 para el Madrid. En la época Negreira, el sado es de +49 para el Barcelona y -1 para el Madrid. ¿A slguien le parece normal que haya jugadores del Real Madrid que tenga más copas de Europa que títulos de Liga?», se preguntó de modo irónico Florentino.

