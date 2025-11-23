Suscribete a
ABC Premium

real madrid

Florentino saca los tanques en su discurso más duro como presidente: «No es normal que el Barcelona haya pagado más de 8 millones al vicepresidente arbitral durante 17 años»

El presidente blanco, en un discurso de una hora y 18 minutos, arremete con máxima vehemencia contra el caso Negreira, Tebas, la UEFA, Louzán, y el estamento arbitral

Florentino, rodeado de su Junta Directiva, en la Asamblea de socios ordinaria
Florentino, rodeado de su Junta Directiva, en la Asamblea de socios ordinaria efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Había mucha expectación por escuchar a Florentino Pérez. Hace ya varios años que el presidente del Real Madrid no concede entrevistas y ha reducido al máximo su interacción con los medios, así que su parlamento inicial en cada asamblea de socios suele ser un ... termómetro infalible para medir el pulso del mandatario blanco. Y, la verdad, no defraudó.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app