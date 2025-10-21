Suscribete a
«Figo, te deseamos la muerte... ¿me vendes a tu mujer?»

Hace 25 años, 21 de octubre de 2000, el exfutbolista portugués vivió un infierno en su primer partido como jugador del Real Madrid en el Camp Nou

«Yo he sido más importante para Florentino que él para mí»

Figo se tapa los oídos ante la monumental pitada del Camp Nou, el 21 de octubre de 2000
Ángel Luis Menéndez

Hace un cuarto de siglo, sin protocolos específicos contra la violencia en los estadios de fútbol, el Camp Nou fue un infierno. Un recinto deportivo donde se traspasaron todos los límites del insulto y las faltas de respeto enfocados en una sola persona: Luis ... Figo. Ocurrió el 21 de octubre de 2000, tres meses después de la presentación del portugués como fichaje estrella, galáctico, de Florentino Pérez, entonces recién elegido presidente del Real Madrid.

