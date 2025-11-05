La extraña autocrítica de Xabi: «Ha sido un partido igualado, una derrota distinta a la del derbi»

De quince partidos, el Madrid ha perdido solo dos esta temporada, pero ambos dejan muy señalado a Xabi. Y al nivel del equipo cuando delante tiene un toro y juega fuera del Bernabéu. Al Madrid le cayeron cinco en el Metropolitano y pudieron ser ... otros cinco en Anfield. No sucedió así por Courtois, héroe en una derrota con una lectura extraña de Alonso: «Ha sido un encuentro igualado. Esta derrota es distinta a la del Metropolitano», dijo el tolosarra.

El listón de exigencia de Xabi estuvo muy alejado de lo que supone entrenar al Madrid. Cierto es que estos partidos de la fase liga de Champions no son relevantes y no te cuestan un título, pero anoche muchos aficionados blancos se fueron a la cama con la sensación de que su equipo no está para competir en Europa con los favoritos al título. No, al menos, en estos momentos: «No puedo reprochar nada y podremos recuperar estos puntos más adelante. Hemos concedido muchas faltas y saques de esquina, y ellos tienen buenos lanzadores y rematadores», comentó Alonso.

Análisis muy superficial de una derrota fea. No fue el qué, sino el cómo. El resultado es la única buena noticia que se llevó el Madrid de Anfield. Bueno, y Courtois, claro: «Hay que dar la cara y hay que decir que hay que jugar mejor», comentó el belga, que explicó cómo ejecutó esa primera parada milagrosa a Szoboszlai: «Tenía que ocupar espacio. Wirtz hace un dos contra uno. Si me quedo en la portería es como un penalti, así que quería ir al centro, pero no quería arriesgarme a que Wirtz chutase. Cuando pasa, me lanzo con todo y me hago grande. No es una parada que esté en el manual de un portero».

Lo que tampoco debería estar en el manual del Madrid es una derrota así, aunque Xabi la dulcificara en sala de prensa. Valverde fue más transparente: «Hay que defender mejor, con más actitud y ganas».