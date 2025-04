El enfado de Vinicius y su no celebración: «No han sido días felices para él»

72.535 aficionados se llevaron una pequeña alegría tras el palo de Champions. Domingo de resurrección en el Bernabéu, con una volea de Valverde que da cierta tranquilidad al equipo. Al menos hasta el partido del miércoles contra el Getafe, otra 'final' en este tramo decisivo del campeonato en el que los blancos no tienen margen ninguno de error: «Queríamos reaccionar, el equipo ha cumplido y Valverde ha sido el jugador llave. Ha marcado el gol y seguimos en la pelea», analizó Carlo.

El italiano se quejó del gol anulado a Vinicius y del penalti que no le señalaron a Bellingham, en una acción muy parecida a la pena máxima que sí le pitaron al Barça ante el Celta y que le supuso el 4-3 en el minuto 98: «EL VAR no ha llamado al árbitro para verificar el penalti a Bellingham. Bueno, el nuevo fútbol moderno. Marcelino estará de acuerdo conmigo».

Carletto elogió el partido de su equipo y eso incluye la primera mitad, aunque el equipo no lograse generar el peligro que sí hizo tras el descanso: «Había un buen control, pero no había ocasiones ni profundidad. Faltaban jugadores entre líneas, pero el encuentro ha sido bueno, y eso también va por la primera parte. He visto un equipo sólido y no hemos encajado goles».

Discurso positivo que también tuvo para Vinicius. Fue el mejor, pero está enfadado. Para variar. Esta vez con el Bernabéu. El gol anulado no lo celebró, enrabietado por los pitos que ha escuchado en los últimos encuentros: «Es un jugador extraordinario y lo ha intentado sin parar. En la segunda mitad, el lateral del Athletic estaba agotado y él ha puesto varios balones de gol y ha marcado el que le ha anulado el VAR. No han sido días felices para él, pero la reacción que ha tenido en el campo me ha gustado mucho y va a ser una pieza importante en los próximos partidos».

Como importante es Ernesto Valverde en este Athletic. Ernesto salió satisfecho de la imagen de su equipo, pero evidentemente no le fue suficiente: «Es difícil venir aquí y plantarle cara al Madrid. Estamos jodidos porque hemos perdido, pero tenemos que continuar». El técnico vasco estuvo muy cariñoso con su colega Ancelotti, al que como en la previa volvió a darle un empujón: «Nos hemos enfrentado unas cuantas veces y al final del partido le he deseado lo mejor. Para los entrenadores, Ancelotti es una referencia por la forma que hace las cosas y por el carácter que tiene. Es uno de los mejores entrenadores con los que me he enfrentado».