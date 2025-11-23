Elche - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Regresa la Liga tras el parón de selecciones y el Real Madrid retoma la competición rindiendo visita al campo del Elche, un equipo que ascendió la pasada temporada y que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del curso.

El conjunto de ... Xabi Alonso se dejó dos puntos en la última jornada tras su empate en el estadio del Rayo Vallecano, un resultado que permitió al Barcelona recortar su diferencia respecto al líder a cuatro puntos, por lo que el equipo merengue está 'obligado' a la victoria.

Los partidos después de un parón de selecciones suelen resultar peligrosos para los grandes clubes debido a los viajes de sus internacionales, por lo que el Real Madrid no quiere ningún tipo de confianza. De la mano de Eder Sarabia, el Elche está firmando una gran temporada y al término de la pasada jornada terminó en el puesto once de la clasificación con 15 puntos. Los alicantinos, sin embargo, no conocen la victoria en sus últimos cinco partidos, en los que ha encadenado tres derrotas y dos empates. Horario del Elche - Real Madrid de LaLiga hoy El atractivo partido entre el Elche y el Real Madrid, encuentro que se disputa este domingo en el Martínez Valero correspondiente a la jornada 13 de la Liga, está programado para las 21.00 horas. Un partido en el que es previsible que el estadio ilicitano esté cerca del lleno. Dónde ver el Elche - Real Madrid en televisión y online El encuentro de Liga entre el Elche y el Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus a través del canal M+LaLiga (dial 54). Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 13 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.

