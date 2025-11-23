Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Elche - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

la liga

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Elche y el Real Madrid, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 23 de noviembre

Siente el fútbol en directo en Movistar+ por 9,99 €/mes

Elche - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy
Elche - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy Ignacio Gil
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Regresa la Liga tras el parón de selecciones y el Real Madrid retoma la competición rindiendo visita al campo del Elche, un equipo que ascendió la pasada temporada y que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del curso.

El conjunto de ... Xabi Alonso se dejó dos puntos en la última jornada tras su empate en el estadio del Rayo Vallecano, un resultado que permitió al Barcelona recortar su diferencia respecto al líder a cuatro puntos, por lo que el equipo merengue está 'obligado' a la victoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app