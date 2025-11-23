Fútbol
Elche - Real Madrid, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Elche - Real Madrid, de la jornada 13
ELCEntrenador:
Eder Sarabia5-3-2
13
3915222311
19814
109
1
172418
12151920
5
1110
RMAEntrenador:
Xabi Alonso3-4-1-2
Estadísticas
48.8%ELC
51.2%RMA
0 Goles 0
2 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 5
0 Asistencias de gol 0
4 Faltas cometidas 2
2 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
140 Pases correctos 159
21 Pases fallados 13
0 Fueras de juego 1
1 Paradas 2
2 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
