Elche
Elche
1ª parte
Real Madrid
Real Madrid

LaLiga EA Sports. Jornada 13 Domingo 23/11 21:00h. Árbitro Francisco José Hernández Maeso. Estadio Manuel Martínez Valero.

Fútbol

Elche - Real Madrid, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Elche - Real Madrid, de la jornada 13

Elche - Real Madrid, estadísticas del partido
Elche

ELC

Entrenador:
Eder Sarabia5-3-2
  1. Iñaki Peña
    Portero    13
  2. Héctor Fort
    Defensa    39
  3. Álvaro Núñez
    Defensa    15
  4. David Affengruber
    Defensa    22
  5. Victor Chust
    Defensa    23
  6. Germán Valera
    Defensa    11
  7. Grady Diangana
    Centrocampista    19
  8. Marc Aguado
    Centrocampista    8
  9. Aleix Febas
    Centrocampista    14
  10. Rafa Mir
    Delantero    10
  11. André Silva
    Delantero    9
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso3-4-1-2
  1. 1Courtois
    Portero
  2. 17Raúl Asencio
    Defensa
  3. 24Dean Huijsen
    Defensa
  4. 18Álvaro Carreras
    Defensa
  5. 12Trent Alexander-Arnold
    Centrocampista
  6. 15Arda Güler
    Centrocampista
  7. 19Ceballos
    Centrocampista
  8. 20Fran García
    Centrocampista
  9. 5Jude Bellingham
    Delantero
  10. 11Rodrygo
    Delantero
  11. 10Kylian Mbappé
    Delantero
Estadísticas
48.8%ElcheELC
51.2%RMAReal Madrid
0 Goles 0
2 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 5
0 Asistencias de gol 0
4 Faltas cometidas 2
2 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
140 Pases correctos 159
21 Pases fallados 13
0 Fueras de juego 1
1 Paradas 2
2 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
