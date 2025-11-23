Elche - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 13

21:33 Minuto 30. Elche 0-0 Real Madrid. ¡EL ÚLTIMO TOQUE LE CONDENÓ A MBAPPÉ! Contragolpe del Real Madrid tras la acción polémica en la que André Silva pedía falta de Ceballos cerca del área blanca. Un envío largo permitió que Mbappé se plantase ante Iñaki Peña, pero un toque de más hizo que el guardameta catalán le dejara sin hueco y solventase la acción.

21:31 Minuto 29. Elche 0-0 Real Madrid. No llegó Rodrygo Pase interior de Mbappé por banda derecha que buscaba al brasileño, pero que terminó atrapando Iñaki Peña.

21:31 Minuto 29. Elche 0-0 Real Madrid. A las manos de Courtois Se queda en nada la falta.

21:31 Minuto 29. Elche 0-0 Real Madrid. Falta peligrosa para el Elche Parece que la lanzará Rafa Mir.

21:30 Minuto 28. Elche 0-0 Real Madrid. ¡SE EQUIVOCÓ ANDRÉ SILVA! Pecó de generoso y quiso ceder el gol a Rafa Mir, pero su pase se quedó corto y terminó despejando el balón Huijsen.

21:29 Minuto 26. Elche 0-0 Real Madrid. Muy forzado el envío de Trent Alexander-Arnold a Mbappé No llegó el francés al irse largo y recuperó el Elche. Aplaude Xabi Alonso en la banda. Era una muy buena oportunidad para el Real Madrid.

21:28 Minuto 25. Elche 0-0 Real Madrid. Güler buscaba la escuadra Fran García se la dejó de tacón y se animó pese a que parecía que se le quedaba atrás en una posición muy lejana. El tiro del turco tocó la parte superior de la red.

21:26 Minuto 25. Elche 0-0 Real Madrid. Falta de Bellingham a Grady Diangana Recupera el balón el Elche.

21:25 Minuto 23. Elche 0-0 Real Madrid. ¡DESPEJA ASENCIO! Centro sensacional de Héctor Fort al área buscando a Rafa Mir, que peinó el central canario para que no pudiese controlar. Le rozó ligeramente al delantero ilicitano, así que será saque de banda para el Real Madrid.

21:24 Minuto 21. Elche 0-0 Real Madrid. Saque de esquina para el Elche Blocó el centro Carreras y mandó la pelota a córner. No se rinde el equipo ilicitano.

21:23 Minuto 20. Elche 0-0 Real Madrid. ¡TESTARAZO DE ASENCIO! Se coló entre dos jugadores locales para propiciar un cabezazo que se rozando el palo izquierdo de Iñaki Peña.

21:22 Minuto 19. Elche 0-0 Real Madrid. Córner para el Real Madrid Sigue intentándolo el equipo de Xabi Alonso por banda derecha.

21:20 Minuto 17. Elche 0-0 Real Madrid. ¡PARADÓN DE THIBAUUUUUT COURTOIIIIISSSS! Robó Héctor Fort cerca del área para ponérsela a Rafa Mir y que rematase en un mano a mano ante el belga. Con una estirada de piernas sensacional, Courtois evitó que el Elche se adelantase en el marcador.

21:18 Minuto 16. Elche 0-0 Real Madrid. Se le va largo el envío a Trent Alexander-Arnold No llegó Bellingham a cazarlo en el área. Sacará de puerta Iñaki Peña.

21:17 Minuto 16. Elche 0-0 Real Madrid. No está conforme Xabi Alonso Gesto de disconformidad del tolosarra tras ver como Arda Güler mandó un envío, que buscaba a Fran García, directamente a saque de banda.

21:16 Minuto 14. Elche 0-0 Real Madrid. André Silva no encuentra portería Primera llegada ilicitana tras un centro de Valera desde el carril izquierdo. No pudo darle dirección el delantero luso.

21:15 Minuto 13. Elche 0-0 Real Madrid. Intentó Mbappé un disparo directo desde Cuenca Estaba invalidada la acción en cualquier caso. Repetirá el saque de falta el Real Madrid. La provocó Chust tras derribar a Rodrygo.

21:14 Minuto 11. Elche 0-0 Real Madrid. Pide Xabi Alonso más paciencia El técnico tolosarra quiere se maduren más las jugadas, sin precipitarse en los pases y llevando más la carga del juego al centro del campo.

21:13 Minuto 9. Elche 0-0 Real Madrid. ¡LA HA TENIDO MBAPPÉ! Asencio progresó por banda derecha para, desde el borde del área, poner un gran pase a Mbappé que terminó con disparo. Se marchó muy cerca del palo izquierdo de la portería de Iñaki Peña.

21:11 Minuto 8. Elche 0-0 Real Madrid. Le salió mal el centro a Álvaro Núñez El conjunto ilicitano buscó un centro desde cada costado. El primero fue despejado por la zaga madridista mientras que el segundo se marchó directamente fuera.

21:10 Así sonó el himno del Elche antes del inicio del partido

21:09 Minuto 6. Elche 0-0 Real Madrid. Se le va larga la apertura a Bellingham Buscaba a Rodrygo por banda derecha, pero se marchó el balón por línea de fondo. Sacará Iñaki Peña.

21:07 Minuto 5. Elche 0-0 Real Madrid. ¡PROVIDENCIAL ASENCIO! Le ganó la posición a André Silva para evitar que se plantase en el área. Despejó la pelota con la cabeza como pudo a córner.

21:06 Minuto 4. Elche 0-0 Real Madrid. ¡ARRIBA RODRYGO! Apretó la salida del balón de los blancos el Elche, pero finalmente el Real Madrid armó una pequeña contra que culminó Rodrygo con un recorte y disparo desde la banda derecha que se marchó por encima de la portería de Iñaki Peña.

21:04 Minuto 2. Elche 0-0 Real Madrid. Fuera de juego de Kylian Mbappé Pase largo desde la derecha de Trent Alexander-Arnold al francés, pero estaba en posición antirreglamentaria.

21:02 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:02 Minuto de silencio En memoria de Juan Carlos Lezcano, leyenda del Elche, y de las víctimas de violencia machista.

21:01 Courtois es hoy el capitán blanco Al no estar en el campo ni Vinícius, ni Carvajal, ni Fede Valverde.

20:59 'El deporte contra la violencia machista' Lucen los jugadores de ambos equipos una pancarta con este lema.

20:58 ¡SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CAMPO! Día grande para el Elche, un histórico de Primera división que, tras tres años en la segunda categoría, vuelve a enfrentarse al Real Madrid en la máxima competición liguera.

20:56 ¡YA ESTÁN LOS FUTBOLISTAS EN EL TÚNEL DE VESTUARIOS! En breves, saltarán al campo.

20:54 Hay lleno absoluto en el Martínez Valero Se respira ambiente de mucho fútbol.

20:53 Otra oportunidad para Rodrygo La situación se le ha complicado al extremo brasileño, que ha perdido su condición de titular indiscutible. Ahora le llega una nueva ocasión para reivindicarse y para acabar con su prolongada sequía goleadora en el Real Madrid.

20:51 ¡JUGADORES A VESTUARIOS! Esto está a punto de comenzar.

20:42 Carreras vuelve a ser central Ha disputado siete partidos en esa posición en su carrera en la élite del fútbol mundial. Xabi parece confiar ciegamente en la regularidad que está mostrando en el terreno de juego.

20:40 Equipo arbitral: Principal: Francisco Hernández. VAR: Mario Melero.

20:38 Rafa Mir y André Silva se medirán al Real Madrid en un gran momento para ellos Llevan cada uno cuatro dianas en lo que va de temporada.

20:37 Así saltaron a calentar los jugadores del Elche

20:36 Eder Sarabia: «Tengo un grupo de jugadores de la leche...» «Xabi nos lo ha puesto difícil con el once, pero nos lo creemos».

20:35 Ya han salido los guardametas de ambos equipos a calentar En breve lo harán el resto de los jugadores.

20:34 La entrada de los jugadores del Real Madrid en el Martínez Valero Caras de concentración. Saben que hoy no pueden fallar.

20:33 Así luce el vestuario del Real Madrid

20:32 Esta es la alineación del Elche Íñaki Peña, ex portero del Barça, ocupa la portería en lugar de Dituro. Rafa Mir y André Silva, pareja de ataque. No juega Mendoza.

20:31 Esta es la alineación del Real Madrid Defensa de cinco con tres centrales y Vinicius de suplente. Entra Ceballos en un centro del campo sin Valverde ni Camavinga.