la liga \ elche 2- real madrid 2

El Elche desnuda al Madrid de Xabi que rescata un punto en el 87

El equipo blanco saca un empate, y gracias, en el Martínez Valero ante un valiente equipo ilicitano. Marcaron Febas, Álvaro, Huijsen y Bellingham

Segundo empate consecutivo en Liga, y tercera partido seguido sin ganar, que deja a los de Alonso solo un punto por encima del Barcelona

Los jugadores del Madrid, cabizbajos, tras recibir el 2-1 reuters
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

El parón de selecciones hizo reflexionar a Xabi. Su famosa defensa de tres más dos carrileros, que tanto éxito le dio en el Bayer Leverkusen y que solo había utilizado en el Madrid durante el Mundial de Clubes, renació en el Martínez Valero, justo ... cuando más dudas había sobre la esencia que había venido a implementar Alonso.

