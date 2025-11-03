Suscribete a
real madrid

Dos ramos, un minuto de silencio y un emotivo mensaje de Alexander-Arnold: «Diogo, te echo de menos cada día»

El Madrid rinde tributo al futbolista portugués, muerto el pasado mes de julio en un accidente de tráfico. Xabi Alonso, Butragueño, Huijsen y Trent fue la representación blanca

El homenaje a Diogo Jota
El homenaje a Diogo Jota r. cañizares
Rubén Cañizares

Enviado especial a Liverpool

En el fondo opuesto a The Kop, a las afueras de Anfield, decenas de ramos de flores, fotografías, bufandas y banderas recuerdan la figura de Diogo Jota, el jugador del Liverpool fallecido el pasado mes de julio en un accidente de tráfico. Un lugar de ... respeto y rezo para una de las figuras del equipo red, trágicamente muerto junto a su hermano André. Y eso hizo el Madrid tras las comparecencias de Alonso y Huijsen.

