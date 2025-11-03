Dos ramos, un minuto de silencio y un emotivo mensaje de Alexander-Arnold: «Diogo, te echo de menos cada día»

En el fondo opuesto a The Kop, a las afueras de Anfield, decenas de ramos de flores, fotografías, bufandas y banderas recuerdan la figura de Diogo Jota, el jugador del Liverpool fallecido el pasado mes de julio en un accidente de tráfico. Un lugar de ... respeto y rezo para una de las figuras del equipo red, trágicamente muerto junto a su hermano André. Y eso hizo el Madrid tras las comparecencias de Alonso y Huijsen.

Xabi Alonso, Butragueño, Alexander-Arnold y Huijsen rinden homenaje a Diogo Jota.



Dos ramos en su memoria y un minuto de silencio



Brillante el Real Madrid pic.twitter.com/RKQPiKUIMS — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) November 3, 2025

Ambos, junto a Butragueño y Trent Alexander-Arnold, depositaron dos ramos en memoria del futbolista e hicieron un minuto de silencio en homenaje al jugador y a su hermano: «Se te echa tanto de menos pero al mismo tiempo eres tan querido. Tu memoria y la de André siempre vivirá. Siempre sonrío cuando pienso en ti y siempre recordaré los buenos tiempos que compartimos. Te echo de menos, cada día», escribió el exjugador red, uno de sus confidentes en el vestuario.

«El Real Madrid expresa sus condolencias al Liverpool FC y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol siente pérdida de un jugador excepcional y una persona increíble», decía el mensaje del club

Antes del tributo, Xabi Alonso se sentó en la sala de prensa de Anfield, ese estadio que él tan bien conoce. Aquí jugó entre 2004 y 2009, con la Champions de 2005 como gran gesta. La pasada temporada volvió como entrenador del Bayer, la primera vez que regresó a Anfield desde su adiós como jugador. Mañana lo hace por segunda vez, ahora como técnico del Madrid: «Intento que las emociones no me puedan demasiado para poder centrarme en mi trabajo. Por eso me distancio algo de un partido en un sitio tan especial como es Anfield, o como es Anoeta», comentó el tolosarra.

Xabi vivió aquí cinco años muy intensos de los que guarda un gran recuerdo: «Me influyó mucho, no fue un paso insustancial. Con Rafa aprendí mucho el fútbol de élite. Si te gusta el fútbol, te gusta jugar en un club como este, que es grande como el Madrid. Estar en el Liverpool me ayudó mucho como jugador y, ahora, como entrenador».

El jugador que atendió a los medios fue Huijsen El central reconoció que el Liverpool estuvo interesado en él, pero eligió el Madrid porque pensaba que era el proyecto adecuado. Además, el defensa habló sobre el episodio de Vinicius y Xabi: «La prensa habéis hecho mucho lío con este asunto. No era para tanto. Ha pedido perdón, que era lo justo, y no pasa nada. Esto son cosas del fútbol».

Una polémica que contó con la intermediación de Ancelotti, que habló con Vini para decirle que había cometido un error. Xabi agradeció el gesto, pero es un asunto ya totalmente olvidado: «No quiero que se repita, pero es un asunto zanjado».