Dónde ver en online y en televisión al Real Madrid hoy en Champions y a qué hora juega el partido contra el Kairat

El Real Madrid de Xabi Alonso juega hoy su primer partido fuera de casa en la UEFA Champions League 2025/26. Y lo hace lejos, muy lejos, en el estadio del Kairat, club de Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán. Tras el apurado triunfo ante el Marsella (2-1) en su estreno en la competición continental, los blancos volaron a más de 7.000 kilómetros de distancia con el reciente lastre de la goleada encajada el sábado ante el Atlético (5-2) en el derbi liguero.

Xabi Alonso y sus hombres, muy cuestionados tras el pésimo partido del Metropolitano, necesitan completar una buena actuación ante un rival teóricamente muy inferior y sumar tres puntos que les mantenga en lo más alto de la clasificación de la Liga de Campeones. En la expedición, que llegó en la madrugada del lunes a tierras kazajas, no se encuentran Carvajal, quien estaba sancionado y, además, estará ausente durante un mes por una lesión en el sóleo, y el brasileño Militao por molestias en el tobillo.

Los dos defensas se unieron a la lista de la enfermería que copan Trent Alexander-Arnold, Rüdiger y Mendy, lo que forzará al preparador vasco a improvisar en la zaga. Alonso sólo dispone de Huijsen y Carreras. También han viajado Alaba y Fran García, quienes apenas han jugado hasta el momento, y el jugador del filial David Jiménez.

Por su parte, el Kairat es un debutante y el club más oriental que jamás haya disputado la Champions. El partido se disputará a 850 metros sobre el nivel del mar, en una ciudad rodeada por una cordillera con picos de más de 5.000 metros de altura.

A priori, el Kairat debería ser un rival asequible para el club blanco. En su estreno en la competición perdió 4-1 en Lisboa frente al Sporting hace dos semanas.

A qué hora es el Kairat - Real Madrid hoy

El partido entre el Kairat y el Real Madrid se disputa hoy martes 30 de septiembre a las 18:45 horas en el estadio Ortalyq de Almaty.

Dónde ver el Kairat - Real Madrid de Champions en televisión y online

El Kairat contra Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente en el canal Liga de Campeones de Movistar. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, como también la mejor crónica a leer al término del partido.