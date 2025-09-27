Suscribete a
ABC Premium

El bar de Mou

Derbi al pil pil

«El pil pil de Xabi consiste en menear la cazuela hasta que la emulsión se consuma. Confieso que a mí el rato de ver hacer ligar el pil pil a brazo me aburre un poco, para lo que uno espera del fútbol. Pase para adelante, pase para atrás, y cuando quieres darte cuenta te has dormido»

Xabi Alonso, en un entrenamiento del Real Madrid
Xabi Alonso, en un entrenamiento del Real Madrid EFE
Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mayor atractivo del primer derbi de la temporada es el fútbol pil pil de Xabi Alonso ante un equipo con cierto trapío. El pil pil de Xabi consiste en menear la cazuela hasta que la emulsión se consuma, que el pil pil viene a ... ser, en este punto, como la mayonesa, tan bien explicada en 'La casa de Lúculo' por Julio Camba, perejil periodístico de todas las salsas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app