el segundo palo

El delirio de las franjas antimadridistas de la camiseta del Barça

«Lo que de verdad, de verdad, de verdad apasiona a los culés es el Real Madrid, no pueden vivir sin él»

Juanma Rodríguez

Qué manía tenemos con desestructurar las cositas, ¿eh? Primero fue la tortilla de patatas y ahora son las franjas azulgranas en vertical de la cuarta equipación del Barça. Os juro que yo en las franjas en vertical desestructuradas sólo veo eso, franjas en vertical desestructuradas ... , pero la empresa que fabrica las camisetas para el club que pagó durante 17 años 8'4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros en activo insiste en que veamos en ellas los goles de un 0-3 de hace veinte años en el Bernabéu. Os juro que es más difícil interpretar esas rayas que la partida de ajedrez que juegan entre la muerte y un caballero medieval en 'El séptimo sello' de Ingmar Bergman.

