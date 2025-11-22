Las cuentas del Real Madrid: ingresos de récord con el lastre de la deuda

Florentino Pérez ha luchado siempre para presumir de finanzas y en buena medida lo ha conseguido, aunque el relato siempre tenga matices por escrutar. Y es lo que tratará de hacer también este domingo en la asamblea ordinaria de compromisarios del Real Madrid ( ... 10.00 horas, en primera convocatoria) que pasará examen a sus últimas cuentas.

Los expertos consultados hablan de un buen tono general, pero también recuerdan que las empresas aderezan las cifras con relato, también el Madrid. Un ejemplo es la decisión de desgajar las cifras del estadio de las ordinarias. «Es una forma de explicar que el incremento de la deuda es debido a la renovación del estadio, como si fuera algo aislado, pero desde un análisis financiero, esta deuda afecta al conjunto del club», señala Jorge Martín Magdalena, profesor de la Universidad Pontificia Comillas.

La primera cifra que capta la vista es la de 1.185 millones de euros de ingresos, un récord, 111 más que el ejercicio anterior. «Es increíble que después de haber pasado los mil millones haya logrado un crecimiento de más del 10%», cuenta Luis Carlos Sánchez, profesor de la Universidad de Oviedo.

El detalle de esos ingresos demuestra que el peso relativo de lo que aportan los socios cae, a pesar de que la partida de estadio suba. «Hay que pensar cuánto puedes exprimir a la gente que llevas al estadio. Si el Madrid quisiera podría incrementar el precio de los abonos y meter más turistas, pero si lo hace podría haber un levantamiento», dice.

El club no fuerza, pero en su operativa se hace evidente la rentabilidad de los no abonados y los vip. Eso se nota en otra de las estrellas de las cuentas, los patrocinadores. «Pasan de 406 a 481 y son una parte importante del aumento de la cifra de negocio. Se ve más claro si se compara con los de hace cuatro años, cuando estaban en 290», explica Martín Magdalena.

El economista Héctor Mohedano, en X, matiza esta cifra, pues afirma que las cuentas señalan un incremento positivo por un ajuste con Providence –empresa que durante años ha formado una alianza con el Madrid– pero que a cambio se reconoce en el pasivo el importe pendiente a devolver a la empresa americana, una disposición contablemente válida, pero que hincha las cifras.

Para llegar a un resultado positivo en este ejercicio han tenido peso los 42 millones del Mundial de Clubes, un torneo que ha supuesto un beneficio extraordinario para el Real Madrid aunque también conlleve algunos gastos. «Es cierto que ese ingreso no es recurrente, pero tampoco lo es ganar la Champions», señala Luis Carlos Sánchez. Sin ese ingreso aparecerían las pérdidas, pero los economistas explican que no se puede simplemente quitar una cifra, pues sin ella el Madrid hubiese repensado las cuentas para cuadrarlas, práctica empresarial habitual.

También se dispara lo relacionado con el estadio, casi a pleno rendimiento. La explotación comercial del estadio ha subido en un 38% esta temporada y más de un 70% respecto al 2019. Pese a eso, el club reconoce que faltan vías por explotar, entre las que señalan algunos negocios de restauración y los conciertos, parados hasta que se encuentre una solución al ruido.

La partida de eventos y conciertos crece de 8,5 a 15,4 millones, cifras que incluyen los recitales que se dieron antes del parón y otros actos que se celebran en el Bernabéu. Se han realizado cerca de 100 eventos, sin contar conciertos, por los que se ha facturado cinco millones de euros. Por eso Luis Carlos Sánchez remarca que los conciertos supondrían unos «ingresos adicionales muy importantes y diferenciales». Freno indisimulable al crecimiento.

El club presume de ingresos, pero los economistas entienden que la mayor fortaleza es la manera de gastarlos, especialmente el gasto en plantilla. «Lo tienen completamente bajo control, y esto es una ventaja competitiva. El gasto de todo el personal solo representa el 44% de la cifra de negocio. Cuando tienes tan estabilizado el gasto en plantilla, si siguen creciendo los ingresos, la ecuación va a funcionar», explica Martín Magdalena. Por contextualizar, la UEFA exigirá la próxima temporada a sus clubes estar por debajo del 70%.

Un aficionado podría pensar que esa contención incumple la premisa de invertir el dinero en el campo, pero Sánchez lo defiende: «La ortodoxia económica indica que si tú arriesgas y pasas a gastar demasiado en salarios te quedas sin margen de maniobra».

Las sombras

Los expertos señalan un elefante en la habitación que puede suponer un problema de futuro: la deuda. «La parte sombría es que hay un fuerte endeudamiento por las obras del estadio, aunque sea barato», remarca Sánchez. «El Madrid ha planificado el crecimiento de su negocio a través de una remodelación de su estadio recurriendo al endeudamiento para financiarla. Este apalancamiento financiero permite crecer sin aportaciones de los socios, pero aumenta el riesgo financiero del club, especialmente si no se cumplen los planes de crecimiento de ingresos y de generación de caja que permitan pagar los intereses y devolver las cuotas del préstamo. El crecimiento de los ingresos es una realidad en los últimos años, pero hay que ver si la deuda actúa como palanca de crecimiento o es un lastre a medio o largo plazo», explica Magdalena.

El profesor de ICADE desgrana esa deuda: «Como se ve, la deuda financiera consolidada ha alcanzado un récord de 1.560 millones de euros y el pasivo total, incluyendo todas las obligaciones, se eleva a 2.200. En paralelo, tiene un total de 542 millones de euros en el activo circulante total, fundamentalmente en cuentas por cobrar y en la tesorería, que esta temporada se sitúa en 176 millones a junio de 2025».

El profesor añade contexto: «Vemos que los ingresos medidos a través de la cifra de negocios siguen creciendo, con un incremento del 11%, lo que ha permitido al club superar los 240 millones de Ebitda, los 75 millones de Ebit y un resultado neto de 24 millones de euros, elevando el patrimonio neto del club hasta casi 600 millones de euros. Para realizar un análisis financiero más completo, hay que fijarse en la evolución de algunas ratios. Mientras que el margen de resultado de explotación sobre ventas alcanza el 6,5% (casi el doble que hace cuatro temporadas), el resultado bruto de explotación sobre ventas, aunque crece respecto al año anterior, aún está por debajo de hace cuatro años. Lo mismo que ocurre con la rentabilidad financiera del club».

Algunas cifras

5 millones facturó el club blanco durante el ejercicio 2024-25 por eventos en su estadio sin contar conciertos.

10,4 millones más facturó el Madrid en ese mismo ejercicio por eventos en el Bernabéu incluidos conciertos, que solo pudieron realizarse del 1 de julio al 23.

-357 millones de euros tiene la entidad merengue como fondo de maniobra negativo.

El fondo de maniobra es un punto de ataque a las cuentas. El Real Madrid asegura que para los clubes de fútbol es normal tener cifras negativas, pero aquí la mirada de los expertos se divide. «En general, tenerlo en negativo no es bueno y representa un riesgo en el corto plazo. Es verdad que las ratios de los clubes de fútbol suelen ser peores que en otros sectores, también en endeudamiento y rentabilidad, pero lo normal no tiene por qué ser bueno. Esto es lo que llevó a la UEFA y a LaLiga a poner en marcha el 'fair play financiero'», explica Magdalena. Para Sánchez no es tan grave: «El fondo de maniobra negativo no siempre es malo, los supermercados lo suelen tener así y no significa que estén en una situación delicada, sino que cobran en contado y tardan en pagar a los acreedores».

Fuentes conocedoras de las cuentas del Madrid ponen énfasis en lo bien estructurada que está la deuda del estadio y la tranquilidad que eso confiere. En el primero de los créditos, que tiene una devolución anual de 29,5 millones, se han pagado ya dos cuotas. El segundo, con una cuota de 10,5, también se ha empezado a pagar. Del último crédito, por el que de momento solo se pagan intereses, el Madrid tendrá que devolver en el futuro 26 millones anuales. El club ha pagado ya 60 millones de la reforma.

La deuda como tal está controlada, pero vivir endeudado es vivir en el alambre, aunque la salud financiera del club es buena cualquier cambio de las circunstancias puede disparar los problemas por esa pesada mochila.

Estas son las finanzas del Madrid, que siempre son importantes, pero todavía se tienen que tener más en cuenta cuando de fondo se habla de un cambio de sociedad.