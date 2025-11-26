Suscribete a
ABC Premium

champions league

Así fueron los cuatro goles de Mbappé en Grecia

El delantero del Real Madrid anotó su primer tanto de cabeza con la camiseta blanca en la cancha del Olympiacos

Mbappé, en acción
Mbappé, en acción afp

Kylian Mbappé completó una obra perfecta en Atenas. El delantero del Real Madrid consiguió cuatro goles en una noche redonda, que alivió a su equipo después del gol inicial del Olympiacos que hizo saltar las alarmas en la oficina de Xabi Alonso.

El primer gol ... fue un gran pase de Vinicius con el exterior que dejó solo al delantero francés, quien giró para hacerse hueco y aplicar su derecha al fondo de la portería griega.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app