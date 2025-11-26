Así fueron los cuatro goles de Mbappé en Grecia

Kylian Mbappé completó una obra perfecta en Atenas. El delantero del Real Madrid consiguió cuatro goles en una noche redonda, que alivió a su equipo después del gol inicial del Olympiacos que hizo saltar las alarmas en la oficina de Xabi Alonso.

El primer gol ... fue un gran pase de Vinicius con el exterior que dejó solo al delantero francés, quien giró para hacerse hueco y aplicar su derecha al fondo de la portería griega.

𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́, al rescate.

Doblete del galo en dos minutos.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/5B7NHZssmA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 26, 2025 El segundo gol fue una buena maniobra por la derecha entre Trent Alexander-Arnold y Arda Guler. El británico jugó para el turco en pase adelantado y el centro de éste lo envió Mbappé de cabeza a gol. Es el primer tanto de cabeza que consigue en su trayectoria en el Real Madrid. 𝐔𝐍, 𝐃𝐄𝐔𝐗, 𝐓𝐑𝐎𝐈𝐒.

HAT TRICK DE MBAPPÉ EN 7 MINUTOS ✨.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/RrnJfRfuSx — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 26, 2025 El tercer tanto llegó en un buen pase profundo de Camavinga al espacio que dejaba a su espalda la defensa del conjunto griego. El francés controló, miró al portero y la cruzó muy lejos de una posible estirada. El cuarto tanto fue una gran entrada en regate de Vinicius por su banda y el centro de al área pilló rápido a Mbappé, que se adelantó al zaguero y de puntera consiguió otro gol. Mbappé logra así el segundo triplete más rápido de la historia de la Champions, ya que metió tres goles en siete minutos durante la primera parte. El francés ha conseguido 57 goles con la pierna derecha, 9 con la izquierda y solo uno (este miércoles en Grecia) con la cabeza.

