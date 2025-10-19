Suscribete a
Getafe 0 - 1 real madrid

La conexión Arda-Mbappé deja al Madrid líder antes del clásico

Un gol del francés en el 85, a pase de Güler, decide un partido áspero en el Coliseum marcado por la polémica roja de Nyom a los 45 segundos de salir al campo

La entrada de Nyom a Vinicius no es roja, es amarilla clara

Mbappé, tras su gol ante el Getafe
Rubén Cañizares

El Madrid llegará líder al clásico, con dos puntos de ventaja sobre el Barça. Como los azulgranas ante el Girona, sufrieron el síndrome del parón en un partido feo y áspero que solo pudo llevarse por delante en los últimos minutos, ayudado por ... una polémica roja de Nyom que bien pudo ahorrarse Munuera Montero, y un gol de Mbappé a pase de Güler. 0-1 y a otra cosa.

